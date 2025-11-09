À seulement 19 ans, Kevin Pedro a ébloui pour son premier match de la saison avec l’ASSE. Autoritaire et inspiré, le défenseur central formé à l’Étrat a marqué les esprits lors de la victoire 3-2 contre Troyes.

Propulsé dans le onze de départ d’Eirik Horneland, Kevin Pedro n’a pas tremblé. À 19 ans, le jeune défenseur central a livré une prestation de haut niveau face à Troyes, contribuant activement à la victoire 3-2 des Verts. Malgré son manque d’entraînement avec le groupe professionnel, le natif de 2006 a impressionné par sa maturité et son sens du placement.

Au micro d’Ici Saint-Étienne Loire, son entraîneur n’a pas tari d’éloges : « Il faut saluer Kévin Pedro qui a joué son premier match avec beaucoup d’autorité. C’était très bien pour lui. Mon coup de chapeau à Kévin et au centre de formation de nous proposer des joueurs de ce niveau. » Un compliment qui en dit long sur le potentiel du jeune défenseur, symbole d’une génération verte prometteuse.

Kevin Pedro, un joueur à suivre

Le centre de formation de l’ASSE continue de briller. Après avoir vu émerger Nadé, Moueffek ou encore Amougou, c’est désormais au tour de Pedro de montrer l’étendue de son talent. Sa lecture du jeu, son calme sous pression et sa capacité à relancer proprement ont séduit ses coéquipiers.

Florian Tardieu, capitaine expérimenté, n’a pas caché son admiration : « Je suis très content pour lui, c’est un garçon travailleur, à l’écoute. Il a envie d’apprendre et ne fait pas de bruit. On l’a mis en confiance, mais je n’étais pas surpris de sa performance. » Un témoignage fort qui illustre l’intégration réussie du jeune Stéphanois au sein du groupe professionnel.

Il rêve de s’installer avec les pros

Malgré la pression et le stress des premières minutes, Kevin Pedro a su répondre présent. À la fin du match, le défenseur ne cachait pas son bonheur : « Que du bonheur d’avoir gagné sous les couleurs de Saint-Étienne. (…) Le coach m’a félicité, c’était sympa. (…) L’envie de rester avec le groupe Ligue 2 ? C’est ça, j’espère… »

Serein et ambitieux, Pedro a coché toutes les cases pour s’inviter durablement dans la rotation d’Horneland. Avec de telles prestations, le jeune homme semble promis à un avenir radieux sous le maillot vert. Une chose est sûre : Saint-Étienne peut se réjouir d’avoir trouvé une nouvelle pépite défensive.