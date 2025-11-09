L’actualité de l’AS Saint-Étienne a encore été dense cette semaine. À l’aube de la trêve internationale, le club forézien a vécu sept jours riches. Retour sur les faits marquants qui ont rythmé la semaine de l'ASSE.

L’AS Saint-Étienne aborde la trêve internationale dans un climat plus serein, après avoir retrouvé le goût de la victoire à Troyes. Les jours précédant ce succès avaient pourtant été agités, entre les doutes physiques, les prises de parole du coach et la préparation du déplacement en Coupe de France. Sur le plan sportif, le groupe d’Eirik Horneland a répondu présent face au leader du championnat, confirmant sa capacité à réagir dans les moments clés. En dehors du terrain, le club continue d’avancer avec sérieux dans sa communication et son organisation, notamment en vue du 7ᵉ tour de Coupe de France, déjà très attendu par les supporters.

Coupe de France : Quetigny a choisi Dijon pour recevoir l’ASSE

Le 7ᵉ tour de la Coupe de France opposera l’AS Quetigny (R2) à l’AS Saint-Étienne (L2) le samedi 15 novembre à 20h30. Le club bourguignon a officialisé son choix : la rencontre aura lieu au stade Gaston-Gérard de Dijon, enceinte du Dijon FCO. Après plusieurs jours d’hésitation entre Geoffroy-Guichard et Dijon, les dirigeants quetignois ont tranché pour la proximité et l’accessibilité, afin de permettre à leurs supporters de vivre pleinement ce moment historique.

Le match sera diffusé sur BeIN Sports et devrait rassembler entre 4 000 et 8 000 spectateurs. Plusieurs animations et buvettes sont prévues, transformant l’événement en une véritable fête du football régional.

Deux incertitudes en défense pour les Verts avant Troyes - ASSE

À deux jours du choc face au leader troyen, Eirik Horneland faisait face à plusieurs incertitudes dans son effectif. Le coach stéphanois a confirmé les gênes de Maxime Bernauer (genou) et João Ferreira (blessé à la jambe), finalement forfaits.

Bonne nouvelle en revanche avec le retour d’Augustine Boakye, remis de sa blessure, tandis que Luan Gadegbeku poursuivait sa remise à niveau. Chico Lamba, toujours en phase de reprise, espère retrouver les terrains après la trêve.

Horneland prend ses responsabilités et appelle à l’unité

En conférence de presse, le technicien norvégien s’est montré lucide sur la situation : « Nous devons être responsables. Je suis responsable. Les joueurs ont une grande responsabilité. Personne ne peut se cacher. Ni moi, ni eux. »

Conscient des attentes qui entourent son équipe, Horneland a rappelé l’importance de la cohésion et de l’engagement collectif. Après la frustration du Red Star, le coach a cherché à remobiliser ses joueurs, insistant sur la nécessité de retrouver un équilibre mental et tactique avant les prochaines échéances.

L’ASSE frappe fort à Troyes et relance sa dynamique

Le déplacement dans l’Aube s’est soldé par un succès éclatant des Verts (3-2). Dominateurs en première période, les Stéphanois ont déroulé un football collectif séduisant, porté par un trio offensif inspiré : Boakye, Cardona et Duffus.

Malgré une réaction troyenne en fin de match, l’ASSE a tenu bon pour décrocher trois points cruciaux. Ce succès confirme les progrès observés dans le jeu et offre un bol d’air bienvenu avant la Coupe de France. Une prestation pleine de caractère, symbole d’un groupe encore perfectible mais capable de hausser son niveau dans les grands rendez-vous.