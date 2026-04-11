L'ASSE accueille Dunkerque dans un match crucial dans la course à la montée en Ligue 1. Menacés de dissolution au même titre que les Green Angels, les Magic Fans appellent l'ensemble des supporters à se présenter à Geoffroy-Guichard avec un maillot du club.

L'ASSE s'apprête à vivre un week-end crucial pour son futur. Ce samedi 11 avril (20 h), les Verts accueillent Dunkerque pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. À cinq journées de la fin de la saison, l'équipe de Philippe Montanier est engagée dans une lutte féroce pour la montée en Ligue 1. Si les Stéphanois sont dans le top 2 avant la journée, Le Mans FC est revenu à une unité grâce à son festival face à Pau (4-0), lundi dernier. De quoi faire de cette rencontre une première finale.

Le Chaudron en Vert et Blanc pour ASSE - Dunkerque

Mais à Saint-Étienne, ce samedi 11 avril sera important pour une deuxième raison. Une nouvelle fois menacés de dissolution par le ministère de l'Intérieur, les Magic Fans et les Green Angels vont être amenés à se défendre lundi 13 avril au cours d'une audience devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Un an après la mobilisation historique du 29 mars 2025, l'histoire se répète. Fort logiquement, ne souhaitant pas voir leurs 35 années d'histoire être réduites à néant, les deux groupes d'ultras stéphanois ont appelé à la mobilisation générale.

Le week-end dernier, ils ont lancé un appel clair. Rendez-vous le samedi 11 avril 2026 dès 16h30 au Parc François Mitterrand, avant la rencontre face à Dunkerque. Un moment clé pour afficher une unité que beaucoup jugent essentielle à l’identité du club. Comme en 2025, des milliers de supporters de l'ASSE sont attendus pour afficher leur soutien à ceux qui font vivre le Chaudron. Ensuite, tous seront amenés à se diriger vers Geoffroy-Guichard en cortège pour supporter les Verts.

CE SAMEDI, TOUS AVEC UN MAILLOT DU CLUB ! 🟢⚪️ pic.twitter.com/sohMuJjjXC — Magic Fans 1991 (@MF91Officiel) April 9, 2026

Accrochés par Nancy (1-1) samedi dernier, les joueurs de Philippe Montanier auront besoin du soutien du public pour retrouver la victoire. Dans cette optique, les Magic Fans appellent l'ensemble des supporters à se présenter avec un maillot du club. Avec un souhait : tout le stade en Vert et Blanc !

Le programme de la journée