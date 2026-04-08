Ligue 2 : À cinq journées de la fin, les bookmakers dessinent une hiérarchie très claire pour la montée en Ligue 1. Troyes domine largement, l’ASSE suit, et derrière, l’écart se creuse déjà. Focus.

Dans ce sprint final, les cotes donnent une tendance nette. Et aujourd’hui, tous les opérateurs sont alignés : un duo se détache très clairement pour la montée directe.

Ligue 2 : Troyes largement favori pour le titre

C’est la donnée la plus marquante. Troyes est ultra favori pour terminer champion de Ligue 2.

Les cotes tournent autour de 1.20 à 1.30 selon les bookmakers. Concrètement, cela signifie que les Aubois sont perçus comme ayant une probabilité très élevée de finir en tête.

Traduction : Troyes est considéré comme le futur champion sauf énorme retournement.

Cet écart est significatif. À ce stade de la saison, une cote aussi basse reflète une confiance quasi totale du marché.

L’ASSE seule alternative crédible pour le titre de Ligue 2

Derrière, un seul club résiste dans les projections : l’AS Saint-Étienne.

Les Verts affichent une cote autour de 4.50 pour le titre. Cela les place nettement derrière Troyes… mais très loin devant tous les autres concurrents.

Traduction :

Troyes = grand favori

ASSE = seul véritable challenger

Les bookmakers estiment que Saint-Étienne reste la seule équipe capable de renverser la hiérarchie. Un scénario encore possible, mais qui nécessitera un sans-faute. Y compris le 25 avril à l'occasion d'ASSE - ESTAC.

Le Mans décroché dans les projections

Troisième dans la hiérarchie des cotes, Le Mans apparaît comme un outsider… mais à distance.

Avec des cotes comprises entre 11 et 18, les Manceaux sont considérés comme une option secondaire.

Traduction : Le Mans peut venir perturber l'ASSE… mais les bookmakers ne croient qu’à la marge au Mans dans la course au titre.

Peu importe pour les manceaux qui gardent l'ASSE dans le viseur avec une petite longueur de retard seulement sur les Verts.

Montée en Ligue 1 : un duo qui se détache

Au-delà du titre, les cotes pour la montée confirment cette tendance.

Troyes et l’ASSE restent favoris pour terminer dans le top 2. Les bookmakers leur attribuent des probabilités très élevées d’accession directe.

Indications globales :

Troyes : quasi certain de monter

ASSE : forte probabilité de montée

Le Mans : outsider pour le top 2

Derrière, l’écart est abyssal. Les autres équipes affichent des cotes bien supérieures, signe que leur présence dans le duo de tête est jugée très improbable.

Conclusion : les bookmakers misent sur Troyes et l’ASSE en Ligue 1

La tendance est limpide. Pour les bookmakers, la Ligue 2 devrait se jouer entre Troyes et l’ASSE.

Le titre semble promis aux Aubois. Mais pour la montée, les deux clubs apparaissent comme les grands gagnants annoncés.

Reste une vérité : les cotes ne marquent pas de buts. Mais elles racontent souvent l’histoire avant qu’elle ne s’écrive. A l'ASSE de concrétiser sur le terrain.

Source : Betclic, Bwin, Winamax, PMU, Unibet

Classement de la Ligue 2 BKT