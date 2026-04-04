La menace de dissolution des Magic Fans et Green Angels refait surface. À Saint-Étienne, la mobilisation s’organise à nouveau avant ASSE-Dunkerque.

Le sujet n’est jamais vraiment parti. À Saint-Étienne, la question de la dissolution des groupes ultras revient avec insistance. Un an après une mobilisation massive dans les rues, les supporters stéphanois sont de nouveau appelés à se rassembler. Les Magic Fans et les Green Angels, piliers du Chaudron, font face à une nouvelle procédure. Dans un climat national tendu autour du supportérisme, l’annonce a rapidement ravivé les tensions. L’appel est clair : rendez-vous est donné le samedi 11 avril 2026 à 16h30 au Parc François Mitterrand, avant la rencontre face à Dunkerque. Un moment clé pour afficher une unité que beaucoup jugent essentielle à l’identité du club.

ASSE : une mobilisation qui s’inscrit dans la durée

Ce nouvel appel n’est pas un simple coup de communication. Il s’inscrit dans une continuité. L’an dernier déjà, les supporters avaient répondu massivement présents pour défendre leurs groupes. Le message était limpide : le Chaudron ne se dissout pas.

Les Magic Fans et les Green Angels incarnent une partie de l’histoire de l’ASSE. Leur présence dépasse le cadre des tribunes. Elle façonne l’ambiance de Geoffroy-Guichard, contribue à l’image du club et participe à son attractivité. Leur possible disparition soulève donc une inquiétude profonde chez les fidèles des Verts.

Le visuel partagé ces derniers jours est explicite. “Le Chaudron ne se dissout pas. Acte II.” Le ton est donné. Les supporters entendent bien peser dans le débat. Et rappeler que leur rôle ne se limite pas à encourager, mais aussi à défendre une certaine vision du football.

Ivan Gazidis sort du silence

Face à cette situation, Ivan Gazidis a pris la parole. Le président de l’ASSE ne s’est pas contenté d’un message neutre. Il a posé un cadre clair.

"L’AS Saint-Étienne a été informée de l’engagement d’une nouvelle procédure visant les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes historiquement ancrés dans la vie du club."

Une déclaration forte. Elle confirme que le club suit le dossier de près. Mais surtout, elle place l’ASSE au cœur du débat national sur le supportérisme. Dans un contexte où les autorités multiplient les mesures contre les groupes ultras, la position stéphanoise est scrutée.

Gazidis, déjà impliqué lors de la précédente mobilisation, semble vouloir maintenir une ligne de dialogue. Reste à savoir jusqu’où le club pourra peser dans la balance.

ASSE-Dunkerque : un match sous haute tension

Ce rassemblement ne doit rien au hasard. Il intervient juste avant ASSE-Dunkerque. Un timing stratégique pour garantir une forte affluence.

Les supporters veulent frapper fort. Montrer que la mobilisation ne faiblit pas. Et rappeler que la ferveur stéphanoise est indissociable de ses groupes ultras.

L’enjeu dépasse largement le terrain. Cette fois encore, l’image du club, son identité et son avenir dans les tribunes sont en jeu. Dans le Forez, une chose est sûre : le Chaudron ne se dissout pas.