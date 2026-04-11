En conférence de presse d'avant-match, Patrick Videira a livré ses impressions sur cette rencontre.

Patrick Videira, entraîneur du Mans FC : Est-ce que ce que vous avez vécu l’an dernier, dans la dernière ligne droite pour l’accession à la Ligue 2, est quelque chose sur lequel tu peux t’appuyer ? Sur lequel tu t’appuies déjà depuis quelques matchs pour appréhender les événements ?

C’est très bien. Véritablement, dans le sprint final, ce sont les cinq derniers matchs. Je pense que ce serait une erreur — c’est ce qu’on avait fait l’année dernière — de se projeter sur les matchs à venir. C’est vraiment le terme : il faut les prendre les uns après les autres. Parce que ce sont des adversaires différents, avec des qualités différentes, des caractéristiques différentes, des valeurs différentes. Donc voilà, je pense qu’il faut simplement, en début de semaine, être concentré sur l’adversaire que l’on va jouer le week-end. Ensuite, il faut avoir un plan de jeu bien précis et savoir ce que l’on veut faire.

"Il faut avoir un plan de jeu bien précis" (Videira sur la fin de saison du Mans en Ligue 2)

On a l’impression qu’il faudra être costaud pour bousculer ?

Vous savez, c’est tellement fragile. Une équipe, c’est très fragile. Et on peut changer de discours d’une semaine à l’autre. Après, je pense qu’il n’y a pas de hasard. Nos pistons sont plus souvent dans la surface. Regardez les statistiques aussi. On a des milieux de couloir capables de marquer des buts. Je le dis depuis pas mal de temps : plus on aura de joueurs dans la surface, plus on aura de chances de marquer.

À contrario, même si ce week-end on a affiché un peu plus de solidité, sur les deux derniers matchs, on a aussi encaissé beaucoup de buts. C’est pour ça que j’avais dit la semaine dernière, en conférence de presse, qu’il fallait trouver le juste équilibre.