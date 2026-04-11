Formé à l’ASSE, Maedine Makhloufi va retrouver Geoffroy-Guichard avec Dunkerque. Parti cet hiver, le jeune latéral poursuit son apprentissage loin des projecteurs. Où en est-il ?

Samedi, l’ASSE ne retrouvera pas seulement Dunkerque. Elle croisera aussi la route d’un visage bien connu du centre de formation : Maedine Makhloufi. À 21 ans, le latéral algérien s’apprête à revenir dans un stade qu’il connaît parfaitement. Un moment forcément particulier pour ce joueur originaire de Saint-Priest-en-Jarez.

Arrivé à Dunkerque lors du mercato hivernal 2026, Makhloufi a fait le choix de quitter son club formateur pour franchir un cap. Quatre mois plus tard, le voilà déjà de retour dans le Forez. Mais cette fois, dans la peau d’un adversaire.

Makhloufi, un apprentissage en cours à Dunkerque

Pour l’instant, le jeune défenseur vit des débuts contrastés dans le Nord. Les dernières semaines le montrent : son temps de jeu reste limité. Entre banc de touche et absences du groupe, Makhloufi peine encore à s’imposer durablement. Il n'a disputé que 95 minutes pour 5 apparitions.

Sur ses dernières apparitions, il n’a disputé que quelques minutes par intermittence. Une titularisation notable face à Amiens, mais globalement, son intégration se fait progressivement. Rien d’inquiétant pour un joueur qui découvre un nouvel environnement et doit s’adapter à un contexte de lutte pour le maintien.

Dunkerque joue sous pression. Dans ce type de situation, les entraîneurs s’appuient souvent sur des profils plus expérimentés. Makhloufi, lui, continue de travailler dans l’ombre.

ASSE : un retour symbolique… mais pas encore décisif

Ce retour à Geoffroy-Guichard aura forcément une saveur particulière. Makhloufi connaît les lieux, les attentes, et l’exigence du public stéphanois. Mais sportivement, son impact reste aujourd’hui limité.

Il ne devrait pas être un élément central du dispositif dunkerquois. Pas encore. Son profil reste intéressant sur le long terme. Ses qualités techniques et sa capacité à se projeter sont des atouts.

Ce type de parcours est classique. Quitter son club formateur, sortir de sa zone de confort, apprendre ailleurs. À 21 ans, le temps joue encore pour lui.

L'ASSE avait accepté de le libérer et dispose probablement d'un pourcentage à la revente. Une raison de plus pour les Verts d'oberver l'évolution de ce jeune joueur formé à l'ASSE.

Source : Données matchs Ligue 2