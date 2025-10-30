Comme toutes les semaines, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour statuer sur les différents évènements ayant marqué le week-end en Ligue 1 et en Ligue 2. Plus de 10 jours après ASSE - Le Mans, le club stéphanois pouvait craindre une sanction après le craquage de fumigènes des Green Angels dans le Kop Sud. La sanction d'Igor Miladinovic est également connue.

Face au Mans, les pensionnaires de la tribune Jean Snella ont offert un spectacle visuel à base de tifos puis de fumigènes au coup d’envoi de la rencontre. La pyrotechnie ayant été utilisée en nombre, des sanctions à l'encontre du club stéphanois et son Kop Sud pouvaient être prononcées ce mercredi. Pas encore réprimandée cette saison, l’ASSE est l’une des équipes du football français à être le plus souvent sanctionnée par des fermetures de tribunes ces dernières années.

La semaine dernière, le MHSC avait été sanctionné après la rencontre de la 9ème journée de Ligue 2 les ayant opposés à l’ASSE. En sursis, la Tribune Etang de Thau a été fermée après l’utilisation d’engins pyrotechniques et des vulgarités constatées de la part des supporters pailladins. Ces comportements avaient entraîné 2 brèves interruptions de la partie.

Igor Miladinovic justement suspendu

La commission de discipline doit également statuer sur les différents évènements du week-end. Expulsé à Annecy pour un très vilain geste, Igor Miladinovic pouvait s’attendre à écoper d’une sanction de plusieurs rencontres. Le serbe a déjà purgé un match de suspension, hier face à Pau, en attendant de connaître sa sentence.

Dans ce dossier, la commission a livré son verdict. Le milieu offensif serbe écope de trois matchs de suspension ferme. Il avait déjà purgé un premier match face à Pau mardi soir, et manquera donc les deux prochaines rencontres des Verts.

Cette suspension vient sanctionner une faute jugée grave, survenue en première mi-temps au Parc des Sports. Le joueur, pourtant irréprochable jusque-là dans son engagement, avait été exclu directement pour un excès d’agressivité. L’ASSE devra donc composer sans lui lors des deux prochaines journées, alors que son apport offensif s’était affirmé depuis plusieurs semaines.

Concernant l'attitude du Kop Sud, aucune mention d'une quelconque sanction pour l'ASSE...