À l'occasion de la 9 ème journée de Ligue 2, Le MHSC recevait l'AS Saint-Etienne. Sur le terrain, les Verts se sont imposés 2-0. Du côté de tribunes, Montpellier n'a pas non plus remporté le match face à la Commission de Discipline.

C'était une rencontre très attendue au Stade de la Mosson, surtout après le dernier match entre les deux équipes. Le 16 mars, quelques instants après le second but de Lucas Stassin, le match avait été interrompu. Plusieurs supporters héraultais avaient manifesté leur mécontentement en tribune. Le corps arbitral avait à l'époque jugée qu'une reprise de la rencontre, ne pouvait pas garantir la sécurité de tous. C'est alors l'ASSE qui avait remporté le match, sur ce score.

Pas de débordement, mais Montpellier sanctionné

Cette fois-ci, malgré la victoire de l'ASSE, tout s'est bien passé en tribune. Cette rencontre de Ligue 2 était très surveillée et les supporters stéphanois avaient même était interdit de déplacement. Le match s'est alors disputé devant 12 395 supporters. L'ambiance était belle, avec de nombreuses animations : Chants, tifos, fumigènes, interruptions de match... Ce sont justement ces deux derniers motifs qui n'ont pas plus à la Commission de Discipline de la LFP qui a décidé de sanctionner Montpellier. Lors de la dernière commission qui s'est tenue ce mercredi, le rapport mentionne :

"9e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne du samedi 4 octobre 2025

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées ayant entrainé deux interruptions temporaires de la rencontre.

Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis et un match avec sursis de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson.

La sanction prend effet à partir du mardi 28 octobre 2025 à 00h00."

Pas de supporters à l'occasion de la 12e journée de Ligue 2

Ce samedi, à 14h, Montpellier pourra bien compter sur ses supporters face à Nancy. En revanche, c'est lors de prochaine réception que le club de Ligue 2 sera sanctionné. Il n'y aura pas de supporters présents dans la tribune étant de Thau le vendredi 31 octobre prochain. Un véritable coup dur pour le 7ème du championnat.

Une autre sanction

Le club Troyen a également été sanctionné ! En effet, l'ESTAC sera privé de Martin ADELINE face au Pau FC à l'occasion de la 13e journée de Ligue 2. De plus, l'entraîneur adjoint du SC Bastia, M. Lilian LASLANDES, a été suspendu trois rencontres fermes et trois avec sursis de banc de touche, de vestiaire, d'arbitres et de toutes fonctions officielles.