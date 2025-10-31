En titularisant Joshua Duffus et Irvin Cardona contre Pau, Eirik Horneland a bousculé sa hiérarchie offensive. Avec une victoire éclatante à la clé (6-0), le technicien norvégien a ouvert un débat de fond sur les statuts de Davitashvili et Stassin, jusqu’alors considérés comme les éléments moteurs de l’attaque stéphanoise.

Face à Pau, Eirik Horneland a fait voler en éclats la triplette offensive qu’il utilisait régulièrement depuis le mois d’août. Exit Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin au coup d’envoi. Pour affronter une formation paloise classée dans le haut de tableau, le Norvégien a opté pour Joshua Duffus en pointe, épaulé par Cardona à droite et Augustine Boakye à gauche, seul survivant de ce remodelage de l'attaque.

Le résultat est sans appel : un score fleuve (6-0), un récital collectif, et des prestations individuelles convaincantes. Joshua Duffus, titularisé pour la troisième fois à domicile cette saison, a inscrit un doublé, dont un but plein de sang-froid après avoir effacé le gardien adverse. Il a également offert une passe décisive à Cardona. Irvin Cardona, de son côté, a trouvé le chemin des filets, tandis que Boakye a largement participé à l'animation offensive des Verts.

Avec ce trio, l’ASSE a affiché une verticalité et une intensité offensive rarement vues cette saison. La prestation de Duffus, en particulier, interpelle. L’attaquant de 20 ans a démontré une efficacité clinique et un impact physique précieux face à une défense reculée, ce qui pourrait inciter le staff à revoir sa hiérarchie.

Davitashvili et Stassin : le choix de la gestion sportive ou de la mise sous pression pour Horneland ?

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, tous deux remplaçants au coup d’envoi contre Pau, ont été les figures offensives majeures du début de saison. Avant la 12e journée, ils comptaient chacun 4 buts en Ligue 2. Davitashvili était également parmi les meilleurs dribbleurs du championnat, et Stassin, redoutable face aux buts, s’était imposé comme un finisseur efficace.

Mais depuis début octobre, le rendement des deux hommes est en net recul. Contre Annecy, lors de la lourde défaite des Verts (0-4), les deux joueurs avaient livré une prestation très décevante, à l’image d’un collectif dépassé.

Interrogé après la victoire contre Pau, Horneland a tenu à clarifier ses intentions : « Davitashvili et Stassin revenaient de sélection, on avait besoin de fraîcheur. [...] Il n’y avait pas de message à faire passer via la composition. Le seul message, c’est que nous avons une équipe très forte. »

Le technicien évoque également la qualité des entraînements de Duffus et Cardona : « Ils ont été récompensés de leur travail. Quand les joueurs jouent comme ça, un signal fort est envoyé. » S’il se défend d’avoir voulu créer un électrochoc, les faits parlent d’eux-mêmes : les deux titulaires habituels sont désormais sous pression.

Une hiérarchie en mouvement dans un calendrier exigeant

La Ligue 2 ne laisse que peu de répit. Après Pau, l’ASSE affrontera le Red Star ce samedi, puis se déplacera sur la pelouse du leader, Troyes. Deux déplacements cruciaux pour une équipe en quête de régularité et plus que toujours engagée dans la course à la montée.

La question est simple : Horneland peut-il se passer de ses hommes en forme ? Maintenir Duffus en pointe apparaît aujourd’hui comme une option crédible tant son profil diffère de celui de Stassin. Plus véloce, plus tranchant en profondeur, le jeune attaquant offre une lecture différente du jeu offensif et a répondu présent lorsqu’on lui a fait confiance.

Quant à Cardona, il apporte une activité permanente et une capacité à attaquer les espaces que Davitashvili n’a que par intermittence. L’international géorgien, talentueux, mais souvent inconstant, pourrait bénéficier d’un rôle de joker dans les semaines à venir… à moins que cette mise sur le banc ne déclenche en lui une réaction immédiate. Son but inscrit en fin de match témoigne de sa capacité à réagir. Dorénavant, tout le monde attend qu'il agisse !

Une concurrence enfin saine à l’ASSE ?

Ce débat autour de l’attaque stéphanoise est révélateur d’une chose : l’ASSE dispose enfin de plusieurs profils performants sur le front de l’attaque. Cette concurrence, longtemps absente ces dernières saisons, est un levier qu'Horneland semble décidé à exploiter pleinement. Encore faut-il savoir la gérer. Davitashvili et Stassin sont deux joueurs qui avaient exprimé des envies d’ailleurs cet été. Les maintenir mobilisés alors qu’ils perdent du temps de jeu ne sera pas une mince affaire. Mais sur un plan purement sportif, la dynamique actuelle donne raison au coach norvégien.

Ce samedi face au Red Star, Horneland devra trancher à nouveau. Et cette fois, ce ne sera plus seulement un choix de gestion physique, mais un choix de coach. Relancer Stassin et tester sa capacité à répondre présent après le festival Duffus ? Conforter ce dernier dans un rôle de titulaire au risque de faire cogiter le Belge ? Quant à Davitashvili, il pourrait peut-être profiter de la fatigue accumulée par Boakye pour se faire une place à gauche, alors que Cardona pourrait être aligné de nouveau à droite... Réponse ce samedi aux alentours de 19h...