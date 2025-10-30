Naoufan Mnemoi (portrait ici du défenseur de l'ASSE) joue actuellement le tournoi du Val de Marne avec l'équipe de France U16. Une marque de confiance pour l'un des joueurs les plus prometteurs de la nouvelle génération stéphanoise. Résumé des deux premières rencontres de ce tournoi.

Bonne entrée en matière pour les Bleuets dans le Tournoi international du Val-de-Marne ! Opposée à la Belgique ce mardi 28 octobre au Plessis-Trévise, l’équipe de France U16 a lancé sa campagne par une victoire spectaculaire (4-2). Dans un match au rythme soutenu, les jeunes Tricolores, dirigés par Johan Radet, ont su faire la différence dans les derniers instants grâce à deux buts inscrits dans le temps additionnel par Kévin Kaleme (80e+2) et Maoula Niakaté (80e+3).

Si Naoufan Mnemoi, défenseur de l’AS Saint-Étienne, est resté sur le banc pour cette première rencontre, il fait partie d’un groupe prometteur qui a affiché un bel état d’esprit et une vraie force collective. Avec ce succès, les Bleuets démarrent idéalement la 26e édition du tournoi et peuvent aborder la suite avec confiance avant d’affronter leurs prochains adversaires.

Une deuxième sélection contre les Pays Bas !

Il a porté pour la première fois le maillot de l'équipe de France contre la Suisse (1-1) en septembre dernier. Il était titulaire pour cette rencontre et a disputé l'intégralité du match. Selon les observateurs sur place, il s'est montré très à son avantage. Les français se sont imposés 1-0 dans cette rencontre disputée à 16h30 à Plessis-Trévise au complexe sportif Philippe de Dieuleveult. Une seconde victoire en autant de match pour la génération 2010 qui a donc désormais l'ambition de remporter cette nouvelle édition.

Ce samedi à 16h, les bleuets affronteront le Japon à Bonneuil-sur-Marne, au complexe sportif Léo-Lagrange. Un match qui fait office de finale entre les deux équipes puisqu'il déterminera l'équipe qui remporte ce tournoi international du Val-de-Marne 2025.