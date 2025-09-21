Pour sa première titularisation en Ligue 2 avec l’ASSE, Igor Miladinovic a marqué les esprits lors de la victoire contre Reims (3-2). Auteur de son premier but sous le maillot vert, le milieu serbe a livré une prestation magistrale dans l’entrejeu.

Igor Miladinovic n’aurait pas pu rêver meilleur scénario pour ses débuts comme titulaire avec l’AS Saint-Étienne. Aligné d’entrée par Eirik Horneland, le jeune milieu de terrain serbe a non seulement marqué son premier but avec les Verts, mais il a également enchaîné une prestation pleine de justesse et de maîtrise. Durant 90 minutes, il a illuminé le jeu stéphanois grâce à sa vivacité et sa qualité technique.

Pour un joueur arrivé discrètement en provenance de Serbie, et qui avait jusque-là peu eu l’occasion de s’illustrer, ce match pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière stéphanoise. En plus de son but, inscrit avec une frappe splendide qui a enflammé Geoffroy-Guichard, Miladinovic a affiché une maturité impressionnante pour son âge. À la récupération, dans la projection et dans l’orientation du jeu, il a montré qu’il pouvait être une option crédible dans l’entrejeu stéphanois.

Horneland souligne la profondeur de banc de l'ASSE

Après la rencontre, l’entraîneur Eirik Horneland n’a pas manqué de féliciter son joueur, tout en insistant sur la richesse de l’effectif stéphanois : « Ce soir, on a pu voir la profondeur de banc de notre équipe. Des joueurs comme Igor ont été titularisés après les 45 bonnes minutes qu’il a fait la semaine dernière. »

Ces propos témoignent de la confiance grandissante du coach envers son groupe. Horneland sait qu’il pourra s’appuyer sur des jeunes joueurs comme Miladinovic, capables de répondre présent lorsqu’ils ont leur chance. En lui offrant une première titularisation, l’entraîneur a non seulement récompensé son investissement à l’entraînement, mais il a également permis à l’ASSE de découvrir un nouveau visage prometteur au cœur du jeu.

Cette gestion met en lumière une stratégie claire : impliquer l’ensemble du collectif et ne pas se reposer uniquement sur les cadres. Avec des échéances importantes à venir, disposer d’un joueur capable d’apporter fraîcheur et créativité est une arme précieuse pour les Verts.

Bernauer encense Miladinovic et son état d’esprit

Dans le vestiaire, ses coéquipiers n’ont pas tardé à saluer sa performance. Maxime Bernauer, défenseur central de l’ASSE, a tenu à souligner la force mentale et les qualités humaines du milieu serbe : « Je suis très content pour Igor. Ça n’a pas été facile pour lui, en arrivant de Serbie jeune et en jouant très peu. Maintenant ça va lui faire du bien à lui et au groupe ! C’est vraiment quelqu’un de bien, il a montré ce soir qu’il avait énormément de qualité. Il a mis un but exceptionnel. Ça montre au coach que c’est un joueur sur qui on peut compter. Tout le monde l’aime bien, c’est un top mec, vraiment content pour lui. »

Ces mots reflètent non seulement la solidarité qui règne au sein du vestiaire stéphanois, mais également la reconnaissance de ses pairs. Pour un joueur étranger arrivé récemment, l’intégration n’est jamais simple. Mais grâce à son travail, son humilité et désormais cette prestation éclatante, Miladinovic semble avoir gagné le respect et l’amitié du groupe.

Une carte à jouer pour l’avenir

La question se pose désormais : Igor Miladinovic peut-il s’installer durablement dans le onze de départ ? Son match plein est une première réponse. Avec ses qualités techniques, sa vision du jeu et son tempérament combatif, il pourrait bien devenir une alternative sérieuse au milieu. Horneland dispose désormais d’une option supplémentaire pour dynamiser son équipe, et les supporters stéphanois se réjouissent de voir éclore un joueur à la fois talentueux et attachant.

S’il confirme cette belle prestation lors des prochaines rencontres, Miladinovic pourrait rapidement s’imposer comme une figure montante de l’ASSE. Son premier but restera comme une étape symbolique, mais c’est surtout la promesse d’un avenir radieux sous le maillot vert.

90 minutes

1 but

2 passes clefs

102 ballons touchés

78 passes réussies sur 89 tentés (88%)

stats sofascore.