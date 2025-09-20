Après son succès 2-1 à Clermont, l’ASSE clôturait la 6ème journée de Ligue 2 ce samedi soir face au Stade de Reims. Résumé du choc entre 2 des 3 relégués de Ligue 1, la saison dernière.

L’AS Saint-Etienne souhaitait enchaîner après sa victoire à Clermont, qui les a placés seuls en tête du championnat de Ligue 2. Les Verts avaient également l’occasion de confirmer leur statut de favoris de cette saison 2025-2026 face à un autre relégué de Ligue 1.

Un premier acte de toute beauté !

Reims prend les commandes de la rencontre dès l’entame, multipliant les offensives. Teuma, totalement libre côté gauche, ajuste un centre parfait au second poteau. Sekine remise de la tête dans l’axe, obligeant Nadé à dégager en catastrophe devant son but. Mais la menace rémoise se poursuit : N’tamon s’infiltre dans l’axe, élimine deux Stéphanois et sert Salama dont la frappe puissante du gauche est repoussée par Larsonneur. À la 27e minute, les Verts réagissent. Nadé, monté plein axe, ouvre une brèche et permet à Cardona de servir Stassin qui conclut du droit pour remettre les siens dans le match.

Deux minutes plus tard, le jeune attaquant passe tout proche du doublé : après une frappe contrée de Miladinovic, Stassin envoie un tir puissant sur le poteau de Jaouen. Mais avant la pause, le match bascule de nouveau. Sur un centre de Salama dévié en corner par Lamba, l’arbitre siffle une main imaginaire. Le buteur maltais transforme le penalty malgré la bonne détente de Larsonneur. Dans la foulée, il s’offre un doublé d’un enroulé magnifique dans le petit filet opposé (43e), laissant l’ASSE rentrer aux vestiaires avec un retard lourd à digérer.

Une deuxième du même acabit entre l'ASSE et Reims

Dès le retour des vestiaires, Larsonneur sauve les siens avec un double arrêt exceptionnel : sur un centre enroulé de Teuma, N’Tamon place une tête à bout portant repoussée de la jambe, avant que Pallois ne déclenche une frappe violente, écartée cette fois du bras par le portier stéphanois (47e). Dans la foulée, les Verts frappent fort. Miladinovic s’élance plein axe, combine avec Boakye puis déclenche une frappe surpuissante du droit qui vient se loger en pleine lucarne opposée, imparable (49e). Les Stéphanois ont ensuite l’occasion de tuer le match : lancé par Lamba, Boakye se présente seul face à Jaouen mais bute sur le gardien rémois, vigilant (55e).

Une inefficacité qui coûte cher, puisque Reims relance la rencontre à la 69e minute grâce à un bijou de Teuma. Servi en retrait par Nakamura, le numéro 10 croise une frappe millimétrée du gauche, qui vient se loger dans la lucarne opposée. Les rémois poussent jusqu'au bout et font souffrir les stéphanois mais les Verts l'emportent 3-2.