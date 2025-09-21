En clôture de la 6e journée de Ligue 2, l’ASSE s’est imposée face au Stade de Reims dans un Chaudron bouillant (3-2). Eirik Horneland est revenu sur la rencontre au micro d’Ici Saint-Étienne Loire.

Rapidement étouffés par le pressing rémois, les Verts ont mis du temps avant de poser le pied sur le ballon. "C’est une très bonne équipe de Ligue 2. Sur nos 20 premières minutes, on a vraiment été horribles dans le contenu. Reims a pris l’initiative dans le jeu. Mais une fois passées, Miladinovic, Tardieu, El Jamali, Boakye et Stassin ont réussi à combiner. On a pu reprendre la main. Il y avait beaucoup d’espaces derrière leur ligne défensive, et ça nous a permis d’aller chercher le résultat."

À la pause, le discours a changé et l’ASSE a su s’adapter. "On s’est dit qu’on pouvait s’adapter et être plus forts en deuxième mi-temps. Et on l’a été : on a mieux joué, on a marqué ce troisième but, et autour de la 60e, on a eu plusieurs occasions de tuer le match, sans y parvenir. Ce soir, on a vu deux équipes qui voulaient gagner, qui ont joué offensivement, cherché à mettre l’adversaire sous pression. Pour le spectateur, c’était sûrement agréable. Moi, ça m’a un peu rendu nerveux (sourire)."

De nouvelles options pour Horneland

Privé de Moueffek et avec un Jaber laissé au repos, le technicien norvégien a dû bricoler son milieu de terrain. Une contrainte qui s’est transformée en opportunité. Igor Miladinovic a inscrit un but superbe et Nadir El Jamali a confirmé qu’il pouvait entrer dans la rotation.

"On a aussi pu voir la profondeur de banc avec des joueurs comme Igor, titulaire ce soir après ses bonnes minutes contre Clermont, et qui a fait un gros match. Nadir El Jamali aussi a montré ses qualités, il a su apporter des solutions et des opportunités offensives. On a vu plusieurs joueurs, titulaires ou entrants, apporter vraiment quelque chose à l’équipe.

L'ASSE a la chance d’avoir plusieurs joueurs capables d’être décisifs : Igor, Lucas, Irvin, Nadir, Ben aussi. Tous peuvent marquer dans des positions différentes, ça nous donne beaucoup de possibilités. Ils ont été très bons dans les combinaisons. Mais j’espère qu’on en verra encore plus, parce que je suis convaincu qu’ils peuvent donner davantage."

Ferreira touché aux adducteurs ?

Mauvaise surprise avant le coup d’envoi : João Ferreira a dû déclarer forfait lors de l’échauffement. Horneland a dû revoir ses plans en urgence.

"Concernant João Ferreira, il a dû déclarer forfait à l’échauffement. On a dû s’adapter, et ça a compliqué notre début de match. On a repositionné Maxime Bernauer à droite, fait entrer Annan à gauche alors qu’il manquait un peu de rythme. João s’est senti raide aux adducteurs, et vu la semaine qui arrive, on n’a pas voulu prendre de risque."

Avec cette victoire, les Verts confirment leur solidité, mais doivent désormais gérer un calendrier chargé...