L'ASSE affrontait Reims ce samedi à 20h. Une belle victoire 3-2 pour l'ASSE dans un match de très bon niveau. Voici les tops et flops de cette rencontre jouée au stade Geoffroy Guichard.

C’était une affiche de Ligue 1. Mais c’est bel et bien en deuxième division que celle-ci se déroulait. L’ASSE recevait Reims. Une affiche qui promet sur le papier. Et dès les premières minutes, les deux équipes donnent le ton.

Un premier acte animé dans ce ASSE-REIMS

Reims multiplie les offensives. Teuma, centre au second poteau et trouve la tête de Sekine, obligeant Nadé à dégager en catastrophe devant son but. À la 27e minute, les Verts réagissent. Nadé, sert Cardona qui décale Stassin qui conclut du droit pour lancer les siens dans le match. 1-0 pour les Verts !

Mais avant la pause, le match bascule de nouveau. Sur un centre de Salama dévié en corner par Lamba, l’arbitre siffle une main. Imaginaire au vu du ralenti. Teuma transforme le penalty, mais dans la foulée, Stassin s’offre un doublé d’un enroulé magnifique dans le petit filet opposé (43e). L’ASSE rentre aux vestiaires en menant 2-1 !

Une deuxième période du même calibre

Dès le retour des vestiaires, Larsonneur est stratosphérique ! D’un double arrêt exceptionnel, ils repoussent les offensives rémoises. Dans la foulée, les Verts frappent fort. Miladinovic trouve la lucarne de Reims à la 49e. 3-1 !

Reims se relance. À la 69e minute, Teuma est servi par Nakamura, et celui-ci envoie une frappe imparable pour le portier de l’ASSE. 3-2...Les Rémois vont insister mais ce sont bien les Verts qui l'emportent 3-2. Voici les tops et flops du match !

Les Tops de l’ASSE

Lucas Stassin

Après avoir ouvert son compteur la semaine dernière à Clermont l’attaquant belge a frappé à deux reprises contre Reims. Le numéro 9 des Verts porte son bilan à 3 buts depuis le début du championnat. De bonne augure pour la suite !

Igor Miladinovic

Positionné au poste de milieu de terrain, le Stéphanois a réalisé un match plein. Il s’est même offert un but splendide d’une frappe imparable. Le joueur des Verts est en pleine forme actuellement. On devrait le retrouver sans doute lors de prochaines journées...

Gautier Larsonneur

Le capitaine du Forez a été l'auteur d’un double arrêt déterminant en début de seconde période. Nul doute que sans celui-ci les Verts auraient peut-être vu une issue du match différente. Rassurant et décisif, Larsonneur est en pleine firme depuis le début de saison.

Mickaël Nadé

Le défenseur central stéphanois s’est montré solide ce samedi. Après un début de saison en dent de scie, face à Reims ce week-end, Nadé a été partout. Offensivement comme défensivement, il a toujours fait les bons choix. Un match réussi pour le numéro 3 de Saint-Étienne

Un ASSE-Reims plaisant

Saint-Étienne et Reims nous ont offert 90 minutes de hauts vols. Avec peu d’arrêts de jeu et un bon nombre d’occasions, les deux équipes pensionnaires de Ligue 1 l’an passé se sont livrées une bataille féroce. Et au final, ce sont bien les Verts qui s’imposent 3-2 !

Les flops de l’ASSE

Un penalty litigieux

Heureusement, il a été sans conséquence pour l’issue de la rencontre, mais il aurait pu changer beaucoup de choses. Car Reims s’est relancé dans la partie grâce à ce dernier. Lamba a été fautif d’une main imaginaire. En tout cas, aucun ralenti ne montre que le ballon a touché la main du défenseur central portugais.

Une défense fébrile

Les Verts ne se sont pas montrés rassurants derrière. Accumulant les situations contre eux. Ils ont concédé deux buts ce samedi. Dont un penalty qui était l’une des grosses failles la saison passée. Il faudra faire attention à l’avenir et ça commence ce mardi à Amiens.

Quentin Verchère