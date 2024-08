Active dans un premier temps, l’ASSE s’est grandement renforcée début juillet. Six recrues en un mois, mais depuis, silence radio du côté du Forez. Alors que les pistes s’enchaînent durant le mercato. Pourtant, aucune officialisation ne suit. Le dossier Sebastian Nanasi notamment semble au point mort.

Priorité en interne, l’ASSE espérait se renforcer sur le secteur offensif. Ben Old, Augustine Boakye, ou encore Zuriko Davitashvili. A priori, les Verts paraissent avoir fait le plein. Mais l’effectif qui a évolué en Ligue 2 est loin d’avoir le niveau pour évoluer dans l’élite. En atteste l’amical face à Grenoble, perdu 5-3.

Nanasi espéré au mercato

Sebastian Nanasi était annoncé proche du Forez, annonçait le journaliste Daniel Kristoffersson le 25 juillet dernier. Le journaliste suédois ajoutait que Saint-Étienne était prêt à débourser près de 8,5M€ pour l’attirer dans ses rangs. Auteur d’une saison à 6 buts et 9 passes décisives, l’ailier gauche est considéré comme une véritable pépite dans le championnat suédois.

Le joueur de 22 ans coche de nombreuses cases en interne, et a notamment validé le passage de la DATA. Dans la foulée, sous contrat jusqu’au 31 décembre 2025, FootMercato avance que Sebastian Nanasi serait intéressé par ce transfert.

Un dossier qui se complique

Depuis, la piste semble s’être calmée. Un temps annoncé proche de rejoindre l’ASSE, Nanasi continue d’évoluer avec Malmö. Si le joueur de 22 ans n’est pas apparu avec son équipe le 27 juillet, il semblerait bien que ce soit pour cause de maladie. L’homme fort d’Henrik Rydström a même effectué son retour à l’entraînement ce lundi et est titulaire pour le match de qualification de ligue des champions. Le match se joue à 19h contre le PAOK. L’occasion de comprendre que l’international suédois n’arrivera pas tout de suite dans le Forez. Les négociations se poursuivent évidemment mais la conclusion de ce dossier est plus délicate que prévue. Wait and see…