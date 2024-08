Après bien avoir lancé son mercato en obtenant six signatures dont deux prolongations, les dirigeants stéphanois semblent temporiser avant la seconde partie de la période estivale. Annoncé proche de l’ASSE, le Suédois Sebastian Nanasi enflamme les réseaux sociaux. De quoi scruter de près le moins fait et geste de la pépite de Malmö.

L’ASSE veut Nanasi

Ce n’est un secret pour personne, les Verts cherchent toujours à se renforcer. C’est notamment le cas pour le secteur offensif de l’ASSE. Si Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Ben Old ont déjà rejoint le Forez, le nouveau board stéphanois souhaite attirer un jeune plein de talent. En effet, comme révélé la semaine dernière par Aftonbladet l’ASSE aimerait enrôler Sebastian Nanasi. Il y a sept jours, Daniel Kristoffersson nous apprenait que l’AS Saint-Etienne a informé Malmô FF qu’ils étaient prêts à racheter le joueur pour un montant d’environ 100 millions SEK. (environ 8.5 Millions d’euros bonus inclus). Cependant, Nanasi n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. »

Dans la foulée, Foot Mercato confirmait l’information en précisant que le joueur était intéressé par le challenge stéphanois. Ce que nous avons pu nous faire valider depuis. Les deux clubs négociaient toujours il y a quelques jours.

Une absence qui intrigue

Depuis la fuite de ces informations, de nombreux stéphanois observent avec attention l’actualité du Suédois de 22 ans. Alors qu’il a porté les couleurs de Malmö samedi dernier, il n’est pas apparu sur la feuille de match cette semaine. Les médias locaux évoquent une absence pour cause de maladie. Une absence qui semble durer puisque Nanasi n’aurait toujours pas repris le chemin de l’entraînement à en croire le journal Gasetten. Malade ou en instance de départ ? Difficile de répondre pour l’heure. Pour autant, l’ASSE espère toujours autant boucler l’arrivée de Sebastian Nanasi.

Sebastian Nanasi

– 22 ans, international Suédois (3 sélections, un but)

– ⁠Joueur polyvalent : ailier gauche ou milieu de terrain, peut également jouer milieu offensif et ailier droit

– ⁠Évolue à Malmö (D1 Suédoise)

– ⁠Sort d’une grosse saison avec son club : 7 buts et 11 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues (Champion de Suède et vainqueur de la Coupe de Suède)

– ⁠Sous contrat jusqu’en décembre 2025

– ⁠Évalué à 8 millions d’euros par transfermarkt

– ⁠En carrière : 89 matches en championnat suédois (23 buts, 23 passes décisives) ; 17 matches de Coupe suédoise (5 buts, 3 passes décisives) ; 6 matches de Ligue des Champions

Aperçu