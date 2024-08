Les hommes d’Olivier Dall’Oglio affrontaient les voisins du GF38. Pour cette rencontre, l’ASSE voulait poursuivre sa montée en puissance après un match convaincant mercredi contre Montpellier (2-1). Résumé du match.

Les compositions de l’ASSE

1ʳᵉ mi-temps de 60 minutes

2ᵉ mi-temps de 60 minutes

2ᵉ acte catastrophique pour l’ASSE !

Le premier quart d’heure est grenoblois avec quelques situations de frappe qui n’aboutissent à des tentatives hors cadre. Finalement, à la 20e, sur un très bon centre d’Antoine Gauthier, Jibril Othman reprend d’une volée astucieuse et ouvre la marque dans cette rencontre. Dans la foulée, Ben old déborde et trouve Davitashvili qui n’arrive pas à ajuster et tire au-dessus. Égalisation juste avant la mi-temps de Grenoble. Sur un ballon dégagé à l’entrée de la surface, le grenoblois décoche une frappe qui surprend un Gautier Larsonneur peu inspiré ! Fin de la première demi-heure sur le score de 1-1 !

La formule du jour offre 4 mi-temps de 30 minutes. Les joueurs joueront donc 60 minutes avant de céder leur place. Le second acte est catastrophique côté stéphanois. Ils vont encaisser 4 buts en 15 minutes. Les Verts sont complètement absents et prennent des vagues qui font mouche à chaque tentative. 45e minute de jeu : 5-1 ! Cauchemardesque. Un milieu dépassé, une défense peu inspirée. Cela ne plaira pas au staff stéphanois. À 5 min de la fin du second acte, Jibril Othman reprend de la tête un bon centre de Nzuzi mais sa tentative passe juste au-dessus. Davitashvili s’essaie aussi à 20m comme à Villarreal mais le gardien claque le ballon en corner.

⚽ Antoine Gauthier sert Jibril Othman, qui reprend le ballon d'une belle reprise de volée !
#ASSEGF38 🤍 1-1 🔵

Réagir et laver l’honneur !

L’entame est rapide puisqu’Appiah va tout de suite réduire la marque d’une superbe demi-volée. 5-2 pour l’ancien nantais qui marque son premier but en tant que stéphanois ! Le troisième quart-temps est plus pauvre en occasions. L’ASSE combien bien entre Appiah, Boakye et Sissoko mais le dernier voit son centre ne pas être repris suffisamment fort par le premier. La relation à trois était bonne, dommage ! Monconduit s’essaie à 25m mais sa tentative trouve les gants du portier du GF38. 5-2 à la fin du troisième acte !

⚽ On s'extasie comme on peut, mais Dennis Appiah sort une belle frappe de loin pour revenir à 3 buts de retard.
#ASSEGF38 🤍 2-5 🔵

Le quatrième acte est sur la même veine que le troisième. Poussive et fatigués, l’ASSE domine mais plutôt stérilement. Sur une belle action collective, Maçon centre pour Sissoko qui réduit la marque. 5-3 ! Un coup franc de Cafaro est proche de ramener les équipes à 5-4 mais le gardien réalise un super arrêt. Le match s’arrête donc sur ce score de 5-3 ! Une piqûre de rappel pour l’ASSE !