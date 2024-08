Après une saison 2023-2024 complètement folle, l’ASSE retrouve la Ligue 1 après deux ans dans son antichambre. Un soulagement pour tout le Peuple Vert qui était en apnée depuis la relégation ! Toutefois, la marche est haute entre les deux championnats et l’ASSE le sait, le seul et unique objectif de cette saison est le maintien. Une mission compliquée ?

Tout comme Angers et Auxerre, l’ASSE retrouve l’élite à 18 équipes. Exit le FC Lorient, le FC Metz et Clermont Foot. Dans ce contexte, les clubs promus font forcément figure de favoris pour… la relégation immédiate en fin de saison.

Si les Verts font partie des équipes favorites pour la redescente, ils apparaissent seulement en seconde position derrière Angers qui fait l’unanimité sur tous les sites de paris sportifs. Les bookmakers ne croient pas du tout dans la capacité qu’aura Angers de se maintenir en Ligue 1 cette saison. Ainsi, Angers bénéficie d’une cote entre 2.35 et 2.40 pour la relégation.

Outre l’ASSE, les autres équipes favorites pour retrouver l’antichambre de l’élite sont Auxerre (entre 2.35 et 3.30), Le Havre (entre 2.6 et 3.35), Nantes (entre 3.35 et 3.85) et Strasbourg (entre 3.75 et 3.85).

Un mercato qui pourrait rebattre les cartes !

De son côté, l’ASSE n’est pas beaucoup mieux lotie avec des cotes qui varient entre 2.50 et 2.60. Seul Netbet semble croire dans les chances de St-Etienne de se sauver en lui accordant une cote de 3.30, devant Angers, Auxerre et Le Havre.

Toutefois, les bookmakers semblent omettre une donnée importante : un mercato qui n’est pas encore terminé et des moyens qui pourraient faire pencher la balance du côté du club stéphanois. En effet, si Angers, Le Havre ou Auxerre apparaissent comme des écuries qui auront du mal à ouvrir grand leur portefeuilles, l’ASSE dispose dorénavant de moyens plus conséquents et s’attèle à construire une équipe capable de se maintenir sans trembler.

En revanche, Montpellier ou Nantes, exsangue, ne semblent pas pâtir de leur situation économique. Le MHSC, qui pourrait largement faire partie des deux derniers de cette Ligue 1 au vu d’un effectif fragile qui devrait encore perdre de nombreux cadres, pointe avec une cote qui oscille entre 5.5 et 7.25… Il y a peut-être un beau pari à tenter de ce côté-là…

Les cotes des principaux bookmakers pour la relégation de Ligue 1