L’ASSE reprend la compétition dans une dizaine de jours. Les Verts iront en principauté pour marquer leur retour en ligue 1. Les monégasques, qui ont terminé dauphin du PSG la saison passée, seront un premier choc pour les hommes de Dall’Oglio qui sont pour beaucoup novices dans la compétition.

Avant cela, les Verts devraient découvrir leur maillot Third. Alors que les trois maillots (domicile, extérieur et de gardien) ont été dévoilés, le troisième maillot était encore gardé secret. Voici les premiers visuels de ce nouveau maillot. Ce dernier est déjà disponible à la vente dans certains magasins stéphanois. Pour rappel, Cette troisième saison de collaboration avec la marque danoise Hummel est marquée par un hommage à la ville de Saint-Étienne et ses 7 collines.

Un maillot domicile et extérieur de l’ASSE réussi

Révélés par les finalistes du Tournoi des 7 Collines, les maillots domicile, extérieur et gardien de but 2024-2025 de l’AS Saint-Étienne sont disponibles dès maintenant. Ils sont à la Boutique des Verts et sur boutiquedesverts.fr au prix de 84,95€ (du XS au 4XL).

Également disponibles pour les enfants au prix de 74,95€ (6a au 14a) et pour les bébés avec les mini-kits (domicile et extérieur) à 64,95€ (1a au 4a).

Après avoir fait vivre les 7 mythiques collines de Saint-Étienne à l’occasion d’un tournoi de foot éponyme, l’ASSE et son équipementier hummel sont fiers de donner vie à ce territoire sur le maillot domicile des Verts de la saison 2024-2025. Au Crêt de Roc, à Valbenoite, à Montaud, à Villebœuf, à Montreynaud, à Montmartre et à la Colline des Pères, ici bat le cœur de tant d’amoureux des Verts.

Le maillot Third

Le troisième maillot est souvent utilisé pour les compétitions européennes. Toutefois, il est devenu coutume de présenter un troisième maillot au sein des équipementiers. Souvent un maillot qui sort de l’ordinaire et offre une véritable touche d’originalité. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Voici quelques visuels de ce nouveau maillot ci-dessous.