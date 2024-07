Après avoir enchaîné les signatures au début du mois de juillet, l’ASSE a quelque peu temporisé. Mais les dirigeants Verts semblent accélérer à nouveau cette semaine avec notamment la signature du nouveau contrat de Mickaël Nadé. Mais ça n’est pas tout, puisque une rumeur mercato que personne n’a vu venir affole les supporters depuis ce jeudi matin. Une nouvelle piste étrangère, dans la lignée de celles ayant mené à Ben Old (Nouvelle-Zélande), Zuriko Davitashvili (Géorgie) ou Augustine Boakye (Ghana).

Le début du championnat approche à grands pas. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont attendus à Monaco dans un peu plus de trois semaines et dans l’état, l’effectif ne semble pas totalement construit pour mener à bien sa mission : maintenir l’ASSE en Ligue 1. C’est pour cela que les nouveaux dirigeants stéphanois s’activent pour recruter des joueurs supplémentaires, à des postes clés, notamment en attaque.

Après la diète, la folie des grandeurs pour l’ASSE ?

C’est une information venue tout droit de Suède qui a surpris et enthousiasmé les supporters des Verts ce matin. Le journaliste de Sportbladet, Daniel Kristoffersson a dévoilé l’identité de la nouvelle cible offensive des Verts : « Sebastian Nanasi devrait être vendu cet été et le joueur a récemment été approché par plusieurs clubs. Selon les informations de Sportbladet, l’AS Saint-Etienne a informé Malmô FF qu’ils étaient prêts à racheter le joueur pour un montant d’environ 100 millions SEK. (environ 8.5 Millions d’euros bonus inclus). Cependant, Nanasi n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. »

Sebastian Nanasi est un meneur de jeu excentré. S’il évolue sur le flanc gauche, il rentre régulièrement dans l’axe et anime les phases offensives de son équipe. Il est considéré en Suède comme l’un des plus grands talents en devenir du championnat. Il vient d’inscrire 6 buts en 15 matchs alors que la saison reste en cours. En fin de contrat l’été prochain, son avenir semble s’inscrire loin de son club actuel. Son talent a rapidement été repéré puisqu’il a pu jouer en Ligue des Champions à six reprises. À 22 ans, il est l’heure du grand saut pour le suédois. Rennes, Seville et l’Ajax seraient également sur les rangs. L’ASSE frapperait un grand coup en attirant un joueur de son talent.

🚨St Etienne har tagit en första kontakt gällande en värvning av Malmö FF:s Sebastian Nanasi. Nykomlingen i Ligue 1 är beredda att lägga totalt omkring 100 miljoner kronor för mittfältaren.

Nanasi har dock inte tagit något beslut om sin framtid ännu. https://t.co/W1wLt5R0sg — Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) July 25, 2024

Un intérêt réciproque ?

Rapidement, Foot Mercato, très au fait sur le mercato stéphanois, s’est emparé du sujet. D’après Santi Aouna et Aurélien Léger-Moëc, « le joueur âgé de 22 ans est intéressé à l’idée de venir jouer pour l’ASSE, et les discussions ont débuté entre les clubs. Il n’y a pas eu encore d’offre officielle formulée par les dirigeants foréziens pour cet international suédois ».

🚨💙🇸🇪 #Allsvenskan | ➡️ L’ASSE est bien intéressé par Sebastian Nanasi ❗️ 🗣 Les Verts et Malmö FF sont entrés en discussion pour le milieu de terrain suédois qui veut rejoindre l’ASSEhttps://t.co/Ui0cZieuuE pic.twitter.com/EmITTzVJkg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 25, 2024

Sebastian Nanasi

– 22 ans, international Suédois (3 sélections, un but)

– ⁠Joueur polyvalent : ailier gauche ou milieu de terrain, peut également jouer milieu offensif et ailier droit

– ⁠Évolue à Malmö (D1 Suédoise)

– ⁠Sort d’une grosse saison avec son club : 7 buts et 11 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues (Champion de Suède et vainqueur de la Coupe de Suède)

– ⁠Sous contrat jusqu’en décembre 2025

– ⁠Évalué à 8 millions d’euros par transfermarkt

– ⁠En carrière : 88 matches en championnat suédois (23 buts, 23 passes décisives) ; 17 matches de Coupe suédoise (5 buts, 3 passes décisives) ; 6 matches de Ligue des Champions