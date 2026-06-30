Davitashvili veut partir, l'ASSE veut renforcer son couloir gauche. Et selon la presse autrichienne, le club aurait trouvé son homme.

Selon le quotidien autrichien Krone, l'ASSE serait en pole position pour recruter Thierno Ballo, ailier gauche du Wolfsberger AC. Les Verts devanceraient Le Havre, autre prétendant identifié sur ce dossier. Un transfert estimé à plus de 3 millions d'euros serait évoqué entre les deux clubs.

L'information tombe à un moment précis du calendrier. Ballo a repris l'entraînement avec Wolfsberg cette semaine, mais selon Krone, son départ y est désormais considéré comme imminent. Le club autrichien, qui le possède sous contrat jusqu'en juin 2027, souhaiterait le vendre cet été plutôt que de risquer de le voir filer libre dans un an.

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Une nouvelle piste pour l'ASSE

Thierno Ballo, 24 ans, est passé par l'une des académies les plus réputées d'Europe. Formé à Chelsea entre 2018 et 2022, après être passé par le LASK Jugend puis Viktoria Köln 17 dans sa jeunesse, l'Autrichien n'a jamais véritablement percé à Londres. Le club londonien l'a fait voyager en prêt — direction le Rapid Vienne, où il découvre le haut niveau autrichien.

C'est finalement à Wolfsberg, où il s'engage définitivement en juillet 2022 pour 700 000 euros, que Ballo trouve son vrai foyer footballistique. Deux saisons de très haut niveau pour le championnat autrichien : 12 buts et 3 passes décisives en 2022-2023, puis 14 buts et 7 passes décisives en 2023-2024. Une progression nette, le signe d'un joueur qui monte en régime.

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Le test Championship : convaincant sans exploser

La saison passée, Wolfsberg a accepté de le prêter à Millwall, club anglais qui a terminé 3e de Championship — la deuxième division anglaise, réputée pour son intensité physique et son niveau de jeu très exigeant. Ballo y a disputé 33 matchs, dont 25 comme titulaire. Son bilan offensif personnel : 1 but et 5 passes décisives.

Des statistiques moins flamboyantes qu'en Autriche, mais qui doivent être lues avec contexte. La Championship est un championnat beaucoup plus dur tactiquement et physiquement que l'Autriche, et Ballo s'y est imposé comme titulaire indiscutable dans une équipe qui a fini sur le podium. C'est un signal positif sur sa capacité d'adaptation à un football plus rugueux — exactement ce que la Ligue 2 française pourrait lui demander.

Un profil rare : gaucher de poste, droitier de pied

Sur le plan technique, Ballo évolue à l'aile gauche tout en étant droitier — un profil qui rentre dans l'axe pour chercher le but ou la dernière passe, plutôt que de centrer systématiquement. Il peut également dépanner en milieu offensif ou en pointe selon les besoins tactiques, ce qui ajoute une polyvalence appréciable.

Pour Saint-Étienne, qui doit composer avec un possible départ de Zuriko Davitashvili sur ce même couloir, le profil a une cohérence évidente. Ballo n'a pas exactement le même registre que le Géorgien — moins explosif individuellement peut-être — mais sa capacité à marquer en quantité sur deux saisons consécutives en Autriche, couplée à son passage probant en Championship, en fait une option crédible pour prendre le relais.

Une fenêtre de négociation favorable pour l'ASSE

Sa valeur Transfermarkt actuelle s'élève à 6 millions d'euros, bien au-dessus des 3 millions évoqués pour ce transfert. Cet écart traduit l'urgence de Wolfsberg à vendre avant l'échéance contractuelle de 2027, une situation que l'ASSE pourrait exploiter pour boucler une opération avantageuse.

Reste à voir si le club stéphanois confirme rapidement ce dossier avant que la concurrence havraise ne tente de s'inviter dans la course. Pour l'instant, la presse autrichienne semble convaincue : Saint-Étienne tient la corde.

Source : Krone (presse autrichienne) / Transfermarkt