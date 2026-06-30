La reprise de l'entraînement de l'ASSE, prévue ce mercredi 1er juillet, marque le véritable coup d'envoi de la préparation estivale. Si les supporters attendent de découvrir les premières séances dirigées par Ian Cathro, plusieurs nouveaux visages devraient également attirer les regards. Parmi eux, un jeune milieu de terrain qui n'a pas encore été officialisé.

Le groupe stéphanois retrouve les terrains ce mercredi avec de nombreux enjeux. Entre les premières évaluations du nouvel entraîneur, les dossiers mercato encore en cours et l'intégration progressive des nouvelles recrues, cette reprise permettra d'obtenir un premier aperçu de l'effectif qui préparera la saison à venir.

David Mimbang poursuit son aventure avec l'ASSE

Selon nos informations, David Mimbang sera bien présent avec le groupe professionnel lors de cette reprise. Le jeune milieu de terrain camerounais, qui n'a pas encore été officialisé par le club, participera à l'ensemble de la préparation estivale.

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Ces dernières semaines, le joueur a suscité une véritable curiosité en interne. Lors de sa période d'intégration à L'Étrat, il a séduit par ses qualités techniques, son activité dans l'entrejeu et sa capacité d'adaptation. Des prestations qui ont convaincu les dirigeants de l'inviter à la reprise de l'équipe fanion.

Une préparation décisive sous les ordres de Ian Cathro

La présence de David Mimbang ne se limitera pas aux premiers entraînements. Le Camerounais pourrait prendre également part aux matchs amicaux programmés cet été, offrant à Ian Cathro l'occasion de l'observer dans un contexte plus compétitif.

Cette préparation pourrait être déterminante pour la saison à venir. À lui de confirmer les promesses entrevues lors de ses premières semaines passées à L'Étrat.

Autre nouveauté attendue à la reprise : Sohaib Nair devrait lui aussi être présent avec le groupe. Son officialisation par l'ASSE ne devrait désormais plus tarder.

La reprise de ce mercredi permettra donc aux supporters de découvrir plusieurs nouveaux profils. Mais c'est peut-être David Mimbang, encore inconnu du grand public il y a quelques semaines, qui concentrera une bonne partie de l'attention.