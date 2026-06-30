Alors que le rachat du Montpellier HSC semblait en bonne voie depuis plusieurs semaines, la famille Nicollin a finalement décidé de conserver le club. Dans un long communiqué publié ce lundi, Laurent et Olivier Nicollin expliquent vouloir poursuivre leur engagement malgré un contexte économique particulièrement compliqué. Une décision qui intervient alors que certaines voix avancent une autre lecture des événements.

Depuis plusieurs mois, l'avenir du MHSC semblait s'écrire avec de nouveaux propriétaires. La relégation en Ligue 2 en 2025, la baisse des droits TV et l'abandon du projet de nouveau stade avaient ouvert la porte à une vente du club. Finalement, celle-ci n'aura pas lieu.

Les Nicollin restent dans la place !

Dans un communiqué, Laurent et Olivier Nicollin annoncent poursuivre leur aventure à la tête du Montpellier HSC. "Notre histoire avec le MHSC n'était pas terminée", écrivent-ils, avant de rappeler les cinquante-deux années d'histoire qui unissent leur famille au club. Les dirigeants assurent que cette décision est le fruit de plusieurs mois de réflexion face aux défis économiques qui touchent aujourd'hui le football français.

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Ils revendiquent également leur volonté de préserver l'identité du MHSC. "Être à la tête du MHSC n'a jamais été, pour notre famille, un investissement. Cela a toujours été un engagement", peut-on lire dans ce texte qui ouvre néanmoins la porte à de futurs partenaires, à condition qu'ils partagent les valeurs et l'ancrage territorial du club.

Une autre lecture des négociations

Quelques heures après cette annonce, le journaliste Romain Molina a livré une version sensiblement différente des faits. Selon lui, le rachat aurait surtout échoué parce que le fonds d'investissement GSS ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour mener l'opération à son terme.

Toujours selon Molina, les futurs acquéreurs auraient dû mobiliser près de 30 millions d'euros entre le rachat du club et le financement du déficit attendu pour la saison à venir. Il affirme également que la famille Nicollin souhaitait conserver la propriété du centre d'entraînement de Grammont en le louant aux futurs propriétaires.

Pour le journaliste, le communiqué publié ce lundi ne raconte donc qu'une partie de l'histoire. Il estime même que l'abandon de cette vente constitue "la meilleure chose qui puisse arriver à Montpellier" si les investisseurs pressentis envisageaient avant tout un modèle basé sur le trading de joueurs. Quelles que soient les raisons exactes de ce revirement, une certitude demeure : le MHSC débutera bien la saison 2026-2027 en Ligue 2 avec Laurent Nicollin à sa présidence.