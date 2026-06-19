L'AS Saint-Étienne (ASSE) négocie actuellement avec l'En Avant Guingamp (EAG) pour s'attacher les services de Sohaib Naïr. Le défenseur central de 24 ans, joueur le plus valorisé de l'effectif guingampais, aurait déjà pu rejoindre les Verts cet hiver selon les informations de L'Écho de l'Armor et l'Argoat.

Le dossier traîne depuis l'hiver, mais il pourrait enfin se dénouer. Selon les informations de la presse bretonne, Saint-Étienne et Guingamp discutent activement pour le transfert de Sohaib Naïr, défenseur central de 24 ans dont le contrat expire en juin 2027. Une fenêtre de tir que les Verts avaient déjà tenté d'ouvrir lors du dernier mercato hivernal, sans succès à l'époque.

Le leader défensif de Guingamp

Naïr s'est imposé comme l'une des certitudes de l'arrière-garde guingampaise ces dernières saisons. Dix-huit apparitions en Ligue 2, un but, une passe décisive, et surtout un statut de titulaire récurrent avec 50% de titularisations sur l'ensemble de l'exercice. Formé en région parisienne avant de rejoindre l'En Avant en 2023, le défenseur algérien (1,86 m) a logiquement vu sa cote grimper jusqu'à devenir le joueur le plus valorisé de l'effectif costarmoricain, devant Amine Hemia, avec une estimation à 2 millions d'euros sur Transfermarkt.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

C'est précisément ce profil — gabarit solide, sous contrat encore un an, déjà aguerri à la Ligue 2 — qui en fait l'un des défenseurs centraux les plus courtisés de l'échelon. Le timing du dossier, à un an de la fin de bail, joue en faveur des Verts : Guingamp sait qu'un départ libre l'été prochain le priverait de toute indemnité de transfert.

ASSE : Le retour à la charge après l'échec hivernal

Le fait que l'ASSE revienne sur ce dossier après une tentative avortée en janvier confirme que le profil de Naïr correspond précisément aux besoins identifiés par le club stéphanois pour son secteur défensif. Sous la houlette d'Ian Cathro, l'ASSE cherche des profils capables de relancer proprement tout en assurant un volume défensif solide en Ligue 2 — exactement le registre dans lequel Naïr a évolué cette saison.

Reste à voir si les négociations aboutiront cette fois, ou si l'international algérien optera pour un autre projet en Ligue 2, comme le laisse entendre le titre breton évoquant un possible maintien à l'échelon sans rester à Guingamp. Dans tous les cas, le club costarmoricain devra composer avec un départ qui semble désormais difficilement évitable.

Source : L'Écho de l'Armor et l'Argoat, Transfermarkt