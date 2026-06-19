Formé à l'AS Saint-Étienne, Kurt Zouma va découvrir un nouveau championnat. Selon les informations de Foot Mercato, l'ancien défenseur des Verts s'apprête à s'engager à Dubaï. Un nouveau chapitre pour celui qui reste l'un des plus beaux produits du centre de formation stéphanois de ces quinze dernières années.

Loin des projecteurs européens, Kurt Zouma poursuit sa carrière. À 31 ans, l'ancien défenseur central de l'ASSE va rejoindre Palm City à Dubaï selon les informations révélées par Foot Mercato. Le Français devrait signer un contrat d'une saison, jusqu'en juin 2027.

Cette nouvelle destination vient prolonger un parcours devenu atypique ces dernières années. Après avoir quitté West Ham, Zouma avait rejoint le CFR Cluj en Roumanie lors de la première partie de saison 2025-2026 avant de terminer l'exercice du côté d'Al-Wasl aux Émirats arabes unis. Libre depuis la fin de son contrat, l'ancien Stéphanois a donc choisi de poursuivre son aventure dans le Golfe.

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L'ASSE comme point de départ d'une carrière européenne

Pour les supporters stéphanois, Kurt Zouma reste avant tout l'un des grands succès de la formation verte. Arrivé très jeune à l'Étrat, le défenseur central avait explosé sous le maillot de l'ASSE avant même sa majorité. Puissant, rapide et déjà impressionnant physiquement, il s'était rapidement imposé dans l'équipe première. À seulement 17 ans, il faisait déjà partie des joueurs les plus prometteurs du championnat français.

Ses performances lui avaient ouvert les portes de Chelsea dès 2014. Derrière, il allait construire une solide carrière européenne entre l'Angleterre et la France, avec des passages remarqués chez les Blues, Stoke City, Everton puis West Ham. Son palmarès s'est également enrichi d'une Ligue des champions remportée avec Chelsea en 2021.

Une trajectoire différente en fin de carrière pour Kurt Zouma

Aujourd'hui, la trajectoire de Kurt Zouma a changé de dimension. Les grandes soirées européennes ont laissé place à des projets plus exotiques, loin des championnats majeurs. À 31 ans, l'ancien international français semble privilégier la stabilité et une nouvelle expérience de vie et une mise à l'abri financière après avoir disputé plus de 300 rencontres au plus haut niveau.

Son arrivée à Palm City va clairement dans le sens d'une tendance de plus en plus marquée chez certains joueurs européens expérimentés qui choisissent les Émirats arabes unis pour prolonger leur carrière. Un choix qui ne se discute pas, mais qui interroge toujours...