L'ASSE et l'équipe de France en Coupe du Monde au XXIe siècle, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Depuis l'an 2000, seuls deux joueurs formés dans le Forez ont débuté une rencontre du Mondial comme titulaire avec les Bleus.

Au Mondial 2026, Ben Old et Augustine Boakye représentent la tunique Stéphanoise outre-atlantique. Mais côté tricolore, force est de constaté que ni Gautier Larsonneur, ni Mickaël Nadé n'ont le niveau pour postuler au onze de Didier Deschamps...

En 2014, Stéphane Ruffier a fait partie du groupe des 23 Bleus, restant toutefois dans l'ombre d'Hugo Lloris. Et Loïc Perrin, capitaine historique de l'ASSE, a bien touché le Mondial du doigt, mais sans jamais monter dans l'avion.

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En 2022, William Saliba n'a été qu'un acteur mineur du Mondial au Qatar. Le défenseur formé à l'ASSE n'a disputé que 27 petites minutes en sortie de banc. Entré à la 63e minutes contre la Tunisie, ce fut sa seule et unique apparition de la compétition.

William Saliba brise une anomalie

Le 16 juin 2026 restera une date particulière dans l'histoire du centre de formation stéphanois. Aligné d'entrée aux côtés de Dayot Upamecano lors du premier match des Bleus face au Sénégal, William Saliba est devenu le premier joueur formé à l'ASSE à débuter une rencontre de Coupe du monde comme titulaire depuis près de vingt ans.

Il faut en effet remonter au 9 juillet 2006 pour retrouver la trace d'un Stéphanois au coup d'envoi d'un match du Mondial avec l'équipe de France, avec Willy Sagnol.

Entre ces deux dates, 19 ans et 11 mois se sont écoulés. Une éternité pour un club qui a longtemps été considéré comme l'un des plus grands pourvoyeurs de talents du football français.

Des trajectoires très différentes chez les Bleus

Depuis l'an 2000, seuls trois joueurs issus du centre de formation stéphanois sont parvenus à s'installer durablement en équipe de France A : William Saliba, Kurt Zouma et Wesley Fofana.

Saliba est aujourd'hui celui qui a poussé le plus loin l'aventure internationale. Présent au Qatar en 2022, il n'avait disputé que 27 minutes face à la Tunisie. Quatre ans plus tard, il franchit un cap en s'imposant dans le onze de départ de Didier Deschamps.

Le destin de Kurt Zouma a été différent. Malgré 14 sélections sous le maillot tricolore, l'ancien défenseur stéphanois n'a jamais participé à une Coupe du monde. Les blessures et la concurrence l'ont privé des rendez-vous majeurs de sa génération.

Wesley Fofana, lui, espère encore écrire son histoire. Lancé chez les Bleus en 2023, le défenseur a vu sa progression freinée par plusieurs blessures sérieuses. À seulement 25 ans, son avenir international reste toutefois ouvert.

Sagnol et Coupet, les derniers représentants

Avant l'émergence de cette nouvelle génération, seuls deux joueurs formés à Saint-Étienne au siècle dernier avaient connu les joies d'une sélection pour un Mondial après l'an 2000.

Willy Sagnol reste la référence. Remplaçant lors de la Coupe du monde 2002, il s'était imposé comme titulaire indiscutable quatre ans plus tard. En Allemagne, le latéral droit avait débuté les sept rencontres disputées par la France jusqu'à la finale.

Grégory Coupet avait lui aussi vécu deux aventures mondiales. Troisième gardien en 2002 puis doublure de Fabien Barthez en 2006, l'ancien portier des Verts n'avait cependant pas disputé la moindre minute lors de ces deux compétitions.

Le constat est donc saisissant. Malgré la richesse historique de son centre de formation, l'ASSE n'a placé que deux titulaires en Coupe du monde avec l'équipe de France au XXIe siècle.

Une statistique qui mesure à quel point la titularisation du défenseur face au Sénégal constitue un événement rare dans l'histoire récente du club stéphanois.