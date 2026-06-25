À la même période l'an dernier, l'ASSE avait déjà entamé son mercato et bouclé quatre dossiers malgré une relégation en Ligue 2. Douze mois plus tard, alors que les Verts restent l'un des favoris du championnat, aucune recrue n'a encore été officialisée. Faut-il s'inquiéter ?

Le contraste est peut-être passé inaperçu, mais il interpelle. En juin 2025, Saint-Étienne venait de vivre une descente douloureuse en Ligue 2. Pourtant, la direction sportive s'était rapidement mise au travail. Le 2 juin, Irvin Cardona était définitivement transféré. Le 11 juin, Maxime Bernauer suivait. Mahmoud Jaber arrivait le 17 juin avant la signature de Lassana Traoré le lendemain.

Quatre mouvements en moins de trois semaines. Une façon pour les dirigeants de poser rapidement les bases du projet de remontée. Un an plus tard, le paysage n'est pas tout à fait le même...

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Une seule arrivée, aucun renfort : un mercato à l'arrêt !

À ce jour, la principale nouveauté de l'été stéphanois se nomme Ian Cathro. L'Écossais est devenu le troisième entraîneur du club en six mois après Eirik Horneland et Philippe Montanier. Du côté de l'effectif, seule la signature professionnelle de Lutin Zidée a été officialisée. À l'inverse, Brice Maubleu a quitté le club pour rejoindre Pau. Aucun joueur n'a encore renforcé l'effectif.

Pourtant, l'ASSE ne repart pas d'une feuille blanche. Si Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Djylian N'Guessan pourraient et devraient quitter le club, les Verts s'appuient tout de même sur un effectif qui devrait peu évoluer. Il n'empêche que des postes clés sont à renforcer ou même à pourvoir. Si l'attaque sera bel et bien un chantier, la défense est également un dossier ouvert alors qu'au milieu les départs de Tardieu et le retour de prêt de Kanté à Middlesbrough laissent de la place pour de nouvelles têtes...

Plusieurs dossiers attendus

Les dirigeants travaillent néanmoins sur plusieurs pistes. Sohaib Naïr apparaît comme une priorité en défense centrale. Keasse Bah figure parmi les profils offensifs étudiés. L'ASSE doit également, comme évoqué précédemment, clarifier l'avenir de certains joueurs convoités. Les situations de Stassin, Davitashvili ou N'Guessan peuvent encore influencer la stratégie estivale.

Une explication à cette lenteur peut trouver un début de réponse avec une Coupe du monde en cours qui gèle davantage les transactions. On le sait, le mercato est un jeu de chaises musicales, et beaucoup de clubs anticipent leurs mouvements sans toutefois concrétiser les mouvements tant que la compétition reine n'est pas terminée.

Un retard ou un changement de méthode ?

Cela étant, le parallèle avec l'été 2025 pose forcément question. Le club qui descendait en Ligue 2 avait avancé beaucoup plus vite que celui qui vise toujours la montée après l'voir manquée dans le barrage Ligue 1/Ligue 2. Le choix du nouvel entraîneur explique sans doute une partie de ce décalage. Ian Cathro souhaite probablement participer pleinement à la construction de son effectif. Cependant, les dirigeants de l'ASSE n'ont jamais réellement laissé beaucoup de place aux avis de ses derniers coachs pour recruter. Sûrs de leur méthode, ils ont déniché les "perles" rares aux quatre coins du monde pour le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Voilà peut-être une explication : après deux années et trois fenêtres de mercato relativement discutables, les dirigeants souhaitent-ils enfin changer de méthode ?

Le temps commence à compter. La reprise approche et les premiers renforts sont attendus. L'ASSE n'est peut-être pas encore en retard. En revanche, le contraste avec le mercato de l'été dernier est déjà bien réel.