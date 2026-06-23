Sohaib Naïr vers l'ASSE, c'est imminent. Selon Ouest-France, les discussions entre Guingamp et Saint-Étienne avancent concrètement sur l'indemnité de transfert, estimée autour de 2 millions d'euros. Le joueur lui-même aurait confirmé son envie de rejoindre le Forez, où il signerait un contrat de quatre ans.

Ce n'est pas une rumeur de couloir. C'est un dossier qui se boucle. Sohaib Naïr, défenseur central de Guingamp, était déjà dans le viseur stéphanois lors du mercato d'hiver. La piste avait failli aboutir. Elle reprend aujourd'hui avec une différence de taille : les deux clubs négocient une indemnité, et le joueur a confirmé son souhait de signer à Sainté. Quatre ans de contrat. Le signal est clair.

Un dossier qui traîne depuis l'hiver, une conclusion qui approche

Naïr avait manqué une grande partie de la saison à cause d'une déchirure des ligaments de la cheville en toute fin de préparation estivale. Quatorze matchs d'absence. De quoi refroidir certaines pistes. Mais le défenseur franco-algérien avait tenu la route à son retour, terminé la saison et consolidé sa réputation de joueur solide dans l'antichambre de l'élite. Guingamp lui avait accordé un bon de sortie. L'ASSE n'a pas lâché le dossier.

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Les négociations portent sur l'indemnité. Guingamp demande autour de 2 millions d'euros. Les recruteurs stéphanois tentent de faire descendre le curseur sous la barre des 1,7 million. L'écart est faible. La marge existe encore. Et quand un joueur confirme lui-même son envie de rejoindre un club, les blocages ont tendance à fondre vite. Ouest-France évoque un contrat de 4 ans pour Naïr.

Naïr, le profil pour Cathro (ASSE) ?

24 ans, 186 cm, franco-algérien, sous contrat à Guingamp jusqu'en juin 2027. Ce que les données Data'Scout disent de lui est parlant pour les supporters qui veulent comprendre ce que l'ASSE va recruter : un défenseur dominant dans les airs, intercepteur hors norme (centile 99 en Ligue 2 sur les interceptions ajustées), solide dans ses passes longues (95), mais limité physiquement dans les efforts répétés à haute intensité.

Si le transfert se confirme dans les prochains jours comme attendu, l'ASSE aura bouclé son premier renfort défensif de l'été pour moins de 2 millions d'euros. Un investissement mesuré pour un joueur qui connaît la Ligue 2 par coeur et qui arrive avec la faim de ceux qui n'ont rien encore gagné.

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