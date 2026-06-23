Pendant que l'ASSE prépare sa seconde saison de suite en Ligue 2, Reims se reconstruit avec des ambitions claires. El Kachati débarque de Nimègue, Jaouen est parti à Newcastle pour plus de 20 millions, Quentin Paris arrive libre d'Annecy. Les Champenois ne vont pas faire de la figuration.

L'ASSE est prévenue, Reims sera un concurrent de taille cette saison. La direction rémoise a perdu Ewen Jaouen, parti à Newcastle pour plus de 20 M€, et n'a pas retenu Benhattab, dont l'option d'achat n'a pas été levée par Nantes. Des départs importants. Mais les arrivées qui se dessinent envoient un message clair : Reims veut remonter vite, et il en a les moyens.

Reims : El Kachati, le buteur qui fait peur en Ligue 2

Youssef El Kachati, 26 ans, avant-centre marocain, est sur le point de signer trois ans à Reims selon Telesport. NEC Nimègue toucherait jusqu'à deux millions d'euros. Le profil est sérieux. Sa saison en Eredivisie a été plombée par les blessures (3 buts en 19 matchs, une titularisation), mais la saison précédente avec Telstar disait tout : 24 buts en 43 matchs, acteur majeur de la montée du club en D1 néerlandaise.

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Les données de scouting confirment un 9 complet, capable de dézonner, de presser et de finir. Ratio xG conversion à 1,29, 5,10 ballons touchés dans la surface par 90 minutes en niveau élite, dribbles réussis à 51 %. En Ligue 2, face à des défenses moins solides qu'en Eredivisie, El Kachati peut faire très mal. Pour l'ASSE, ce type de profil en face deux fois par saison, ça ne s'ignore pas.

Paris libre, Jaouen vendu : le club se recompose

Quentin Paris devrait débarquer libre en provenance d'Annecy. Autre pièce d'un puzzle qui prend forme. L'argent de la vente de Jaouen à Newcastle offre à Reims une confortable marge de manoeuvre budgétaire pour un club de Ligue 2. Plus de 20 M€ encaissés sur un joueur formé maison, c'est une base solide pour construire un effectif taillé pour le retour immédiat.

Thiemoko Diarra serait lui sur le départ vers Kasimpaşa en Turquie.

Koné, Zabi, Benhattab : les pertes assumées

Abdoul Koné et Zabi ont également quitté le club, comme attendu. Avec Benhattab, dont l'option d'achat n'a pas été levée par Nantes, ce sont trois éléments importants qui s'en vont en même temps. Des départs qui font mal sur le papier, mais qui étaient anticipés. Avec l'argent de ces transferts, Reims dispose cet été d'une marge de recrutement importante. El Kachati et Paris ne sont probablement que les premières pièces d'un chantier plus large.

Ligue 2 : Reims , un adversaire direct à ne pas sous-estimer

L'ASSE et Reims vont se retrouver dans la même L2 cet été. Même championnat, même objectif : la montée. Et au vu du mercato champenois, les Verts feraient bien de ne pas regarder ailleurs. El Kachati pour finir, Paris pour peser, une masse salariale allégée et un budget de recrutement gonflé par la vente de Jaouen : Reims construit pour gagner la Ligue 2, pas pour y survivre. Dans la course à la montée, les Champenois s'annoncent comme l'un des concurrents les plus sérieux de l'ASSE. Prévenu.

Sources : Telesport, Spor Depor, Transfermarkt