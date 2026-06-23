Alors que la Coupe du monde 2026 anime déjà l'actualité depuis plusieurs jours, le compte Instagram officiel de la Ligue 2 BKT a demandé à plusieurs joueurs du championnat de Ligue 2 de désigner leur maillot préféré de la compétition. Entre les sélections africaines, les grandes nations européennes et quelques choix plus inattendus, les réponses révèlent des sensibilités très variées. Kévin Pedro s'est prêté au jeu...

La Coupe du monde est souvent l'occasion de découvrir de nouveaux maillots. Entre les créations les plus classiques et les modèles plus audacieux, les équipementiers rivalisent d'imagination à chaque édition. La Ligue 2 BKT a ainsi demandé à plusieurs joueurs du championnat quel était, selon eux, le plus beau maillot du Mondial 2026.

Parmi les réponses recueillies, plusieurs futurs adversaires des Verts ont livré leurs préférences. Les choix révèlent des sensibilités variées...

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Kévin Pedro et Giovani Versini séduits par la péninsule ibérique

Le Stéphanois Kévin Pedro a choisi le maillot extérieur de l'Uruguay. Une sélection qui mise sur un modèle sombre et épuré, loin des codes traditionnels de la Celeste. De son côté, Giovani Versini a désigné le maillot extérieur du Portugal. Un choix partagé par plusieurs joueurs du championnat.

Clément Billemaz et Jonas Martin ont également retenu l'Espagne, et plus précisément sa tenue extérieure. L'ancien milieu du Stade Rennais a même précisé qu'il fallait "regarder les détails" de cette tunique qui semble avoir marqué plusieurs joueurs.

L'Afrique largement représentée dans les choix de maillot

Les sélections africaines occupent également une place importante. Dame Gueye a désigné le maillot domicile du Sénégal, tandis que Tawfik Bentayeb a choisi celui du Ghana. Ces deux tuniques se distinguent par leurs motifs inspirés des cultures locales et par des designs particulièrement travaillés. Les équipementiers ont largement misé sur l'identité visuelle des différentes nations, un aspect qui semble avoir séduit plusieurs joueurs de Ligue 2.

Tairyk Arconte, toujours prompt à donner son avis, a quant à lui choisi Haïti, une sélection moins attendue mais dont le maillot domicile a manifestement retenu son attention.

Damien Durand plébiscite les Bleus

Damien Durand a lui opté pour le maillot extérieur de l'équipe de France. La tunique bleu clair portée par les Bleus pour cette Coupe du monde a rapidement suscité de nombreuses réactions depuis sa présentation. Le joueur du Red Star semble apprécier cette version plus originale de la tenue française. Thomas Robinet s'est montré plus partagé. L'attaquant de Dunkerque a retenu le maillot de Curaçao pour ses couleurs estivales, tout en saluant le classique maillot domicile de l'Allemagne, notamment dans sa version manches longues.