Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, l’ASSE officialise l’arrivée de Joshua Duffus pour renforcer son attaque. Un pari jeune et prometteur qui dynamise le mercato stéphanois.

L’AS Saint-Étienne tient son premier renfort offensif estival avec l’officialisation de Joshua Duffus. L’attaquant anglais de 20 ans rejoint le Forez au moment où l’attaque stéphanoise souffre des absences de Djylian N’Guessan et Lucas Stassin. Sans oublier les départs non compensés de Sissoko et Wadji.

Formé à Brighton sous les ordres de Roberto De Zerbi, Joshua Duffus est réputé pour sa vitesse. Mais aussi sa capacité à prendre la profondeur et sa vision de jeu. Il incarne le profil du “9 moderne” capable de dynamiser l’animation offensive, tout en apportant des solutions en pivot. Son arrivée s’inscrit dans une stratégie claire du club. Celle-ci est de bâtir un groupe jeune, compétitif, capable de viser la montée dès cette saison.

Joshua Duffus, un profil jeune et ambitieux pour l’ASSE

Suivi par Francfort et Leverkusen, Joshua Duffus a choisi de rejoindre l’ASSE pour gagner du temps de jeu dans un projet ambitieux. Son profil a convaincu la cellule de recrutement grâce à sa mobilité, sa capacité à faire jouer ses partenaires et sa finition. Pour Horneland, ce recrutement s’inscrit dans la volonté de renouveler l’animation offensive, tout en anticipant l’avenir.

Le joueur a déjà été aperçu à L'Étrat depuis plusieurs semaines, comme nous vous l'avions révélé. Son arrivée devrait aussi apporter une concurrence saine dans un secteur en reconstruction. L’attaquant a depuis pris part aux 2 dernières rencontres amicales de l’ASSE en attendant d’obtenir son passeport jamaïcain.

Libre de tout contrat, rien n’empêchait le buteur de jouer avec les Verts en amical malgré qu’il ne soit pas officiellement un joueur stéphanois. Il a cependant été contraint de manquer la reprise du championnat dans l’attente de pouvoir homologuer son contrat.

L'ASSE avance avec discrétion sur ce mercato

Ce renfort illustre la stratégie discrète, mais efficace de l’ASSE sur le marché. Après les prolongations et les ajustements défensifs en préparation, le club avance sur un mercato équilibré en ciblant des profils à fort potentiel et en phase avec les contraintes budgétaires de la Ligue 2. L’intégration de Joshua Duffus a été suivie d’autres mouvements, notamment en défense, avant le début du championnat.

Le communiqué officiel de l’ASSE

"Après la levée des options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer ainsi que les arrivées de Mahmoud Jaber, Lassana Traoré, Chico Lamba, João Ferreira, Ebenezer Annan et Strahinja Stojkovic, l’ASSE enregistre un neuvième renfort. Joshua Duffus, attaquant anglais de 20 ans, rejoint officiellement le Forez en provenance de Brighton. À 20 ans, Joshua Duffus s’apprête à découvrir le football hexagonal ! Né en Angleterre au sein d’une famille jamaïcaine, le jeune garçon intègre l’académie du Lambeth Tigers FC, structure de formation située au sud de Londres, à six ans. Repéré et enrôlé par Crystal Palace deux ans plus tard, il évolue pendant trois saisons chez les Eagles avant de revenir au Lambeth Tigers FC.

Après une saison sous les couleurs de son premier club, Joshua Duffus a alors 12 ans quand il rejoint Brighton and Hove Albion. Avec le maillot du club du sud de l’Angleterre, le jeune attaquant passe les étapes de la formation, découvrant au passage la sélection anglaise en U17 puis U19. Performant, il signe finalement son premier contrat professionnel en 2022, du haut de ses 17 ans.

Membre de l’effectif U21 de Brighton ces dernières années, Joshua Duffus est apparu à 42 reprises avec la réserve, en rejoignant régulièrement le groupe professionnel. À peine majeur, le néo-Vert s'était même offert une première apparition en Europa League lors d'un rendez-vous face à l'AEK Athènes en novembre 2023.

C'est désormais en France et dans le Forez que Joshua Duffus va poursuivre sa jeune carrière ! Nouveau numéro 17 du groupe d'Eirik Horneland, l'attaquant s'est engagé jusqu'en 2029."