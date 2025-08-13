Le mois de septembre des Verts se clôturera par la réception de l’En Avant Guingamp. Un match comptant pour la 8ème journée de Ligue 2, qui mettra fin à une série de 3 matchs en 1 semaine pour l’ASSE. La rencontre a été programmée par la LFP.

L’opposition entre l’ASSE et Guingamp sera la seule face à un club breton cette saison dans le Chaudron. En 2024-2025, les Verts avaient pris 1 point sur 12 possibles face aux clubs bretons en Ligue 1. Les stéphanois avaient notamment perdu 4-0 à Brest et 5-0 à Rennes avant de perdre 2-0 au retour face aux rennais et de faire un nul 3-3 face aux brestois.

Des buts à prévoir dans le Chaudron ?

Lors des deux dernières saisons de l’ASSE en Ligue 2, les rencontres face à Guingamp ont souvent étés synonymes de rebondissements. En 2022-2023, les stéphanois avaient été menés 1-0 puis 2-1 à la pause, avant de renverser la situation en fin de match. Mathieu Cafaro avait d’abord permis aux Verts de revenir à 2-2 avant qu’Ibrahima Wadji ne marque le but du 3-2 à la 88ème minute. Le sénégalais avait delivré le Chaudron dans une fin de match folle malgré le peu d’enjeu de cette rencontre, si ce n’est la 10ème place de Ligue 2.

Presque 7 mois plus tard, Guingamp retrouvait le Chaudron en décembre 2023. Ce n’était pas la même ambiance à Saint-Etienne. L’ASSE restait sur 4 défaites de suite et de devait de se relever pour éviter de continuer à chuter au classement. Les hommes de Laurent Batlles démarrent parfaitement grâce à l’ouverture du score d’Aïmen Moueffek. Malheureusement, l’EAG revient au score peu avant la pause, avant d’inscrire un second but en début de seconde période. Les bretons enfoncent le clou en fin de partie et l’ASSE enchaîne un 5ème revers consécutif. La goutte de trop pour la direction qui décide de se séparer de Laurent Batlles après la rencontre.

ASSE - Guingamp est programmé

Pour le compte de la 8ème journée de Ligue 2 2025-2026, l’ASSE accueillera Guingamp à Geoffroy Guichard. La réception des bretons aura lieu le samedi 27 septembre à 20h dans le Chaudron. Une rencontre qui sera évidemment diffusée sur Bein Sports.

La programmation complète de la 8ème journée de Ligue 2

Vendredi 26 septembre 2025 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Clermont Foot 63 – Le Mans FC

ESTAC Troyes – FC Annecy

Grenoble Foot 38 – SC Bastia

AS Nancy-Lorraine – Stade de Reims

Rodez AF – Pau FC

Samedi 27 septembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade Lavallois MFC – Montpellier HSC

Samedi 27 septembre 2025 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

USL Dunkerque – Amiens SC

Samedi 27 septembre 2025 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – EA Guingamp

Lundi 29 septembre 2025 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

US Boulogne CO – Red Star FC