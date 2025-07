L’ASSE est proche d’enregistrer un renfort offensif dans ce mercato. Le jeune attaquant anglais Joshua Duffus devrait rejoindre le club dans les prochains jours. Un profil prometteur pour relancer le secteur offensif.

Eirik Horneland avait été clair : il souhaitait voir de nouveaux visages intégrer son groupe avant le second stage de préparation à Aix-les-Bains. Si la défense reste un chantier actif en coulisses, c’est bien le secteur offensif qui pourrait accueillir un renfort en premier lieu.

Avec la blessure de Djylian N’Guessan, indisponible pour plusieurs semaines, et un Lucas Stassin toujours en phase de reprise, l’attaque stéphanoise est actuellement décimée. D’autant plus que ni Ibrahim Sissoko ni Ibrahima Wadji, tous deux partis, n’ont encore été remplacés. Une situation que les dirigeants foréziens s’apprêtent à corriger.

Joshua Duffus, un pari séduisant pour l’attaque stéphanoise

Selon nos informations, Joshua Duffus est sur le point de s’engager avec l’AS Saint-Étienne. Âgé de 20 ans, ce jeune attaquant anglais était suivi par plusieurs clubs de Bundesliga, dont Francfort et Leverkusen. Rapide, adroit devant le but et doté d’une bonne vision du jeu, il est considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération au Royaume-Uni.

Formé à Brighton, il a été lancé par Roberto De Zerbi, ce qui en dit long sur son potentiel. Mobile, dynamique et toujours en mouvement, Duffus a le profil type du “neuf moderne”, capable d’apporter de la profondeur mais aussi de jouer en appui.

Un renfort discret mais ambitieux

D’après plusieurs témoins, Joshua Duffus aurait été aperçu du côté de L’Étrat ces derniers jours. Sa signature devrait intervenir dans les prochaines heures, avec une intégration prévue pour le stage d’Aix-les-Bains, programmé du 16 au 25 juillet.

Une arrivée qui, si elle se confirme, illustrerait une fois de plus la discrétion et la stratégie bien huilée de la direction stéphanoise sur ce mercato estival. Sans faire de bruit, l’ASSE construit un effectif équilibré, jeune et compétitif pour jouer les premiers rôles en Ligue 2.