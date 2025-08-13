Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité, l’ASSE officialise l’arrivée de Joshua Duffus pour renforcer son secteur offensif. Un pari jeune et prometteur qui vient dynamiser le mercato stéphanois. L’attaquant anglais a livré ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs.

L’AS Saint-Étienne tient son premier renfort offensif de l’été avec l’officialisation de Joshua Duffus. L’attaquant anglais de 20 ans rejoint le Forez à un moment où l’attaque verte était amoindrie par les absences de Djylian N’Guessan et Lucas Stassin, sans oublier les départs non remplacés de Sissoko et Wadji, respectivement en Allemagne et en Azerbaïdjan.

Formé à Brighton sous les ordres de Roberto De Zerbi, Joshua Duffus est reconnu pour sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur et sa vision du jeu. Il incarne parfaitement le profil du “9 moderne” : capable de dynamiser l’animation offensive tout en offrant des solutions de pivot. Son arrivée s’inscrit dans une stratégie claire du club, celle de bâtir une équipe jeune et ambitieuse, capable de viser la montée dès cette saison.

Joshua Duffus, un talent prometteur pour l’ASSE

Courtisé par Francfort et Leverkusen, Duffus a finalement opté pour le projet stéphanois afin d’obtenir du temps de jeu et s’affirmer dans un contexte ambitieux. Son profil polyvalent, apprécié pour sa mobilité, son sens collectif et sa finition, a convaincu la cellule de recrutement. Pour Horneland, ce renfort participe à la refonte de l’animation offensive et anticipe les besoins de l’équipe sur le long terme.

Déjà aperçu à L’Étrat ces derniers semaines – comme nous vous l’avions indiqué – le jeune attaquant devrait également instaurer une saine concurrence dans un secteur en pleine reconstruction. Il était également en tribunes à Aix-Les-Bains pour la rencontre face au Servette avant de pouvoir prendre part aux matchs face au PFC et à Cagliari. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant anglais demeurait dans l’attente d’un permis travail, document essentiel pour officialiser son transfert à l’ASSE.

Les premiers mots de Joshua Duffus

Joshua Duffus : "Je rejoins un très grand club, forcément associé à un stade incroyable dans lequel j'ai hâte de débuter. J'ai envie de contribuer à remettre ce club dans l'élite, là où il doit être. Pour cela, j'ai envie d'apporter à l'équipe une agressivité saine sur le terrain et surtout, j'espère être décisif et marquer des buts."

Eirik Horneland, entraîneur de l'ASSE : "Nous sommes ravis que Joshua nous rejoigne. Il nous apporte à la fois de la présence et de la puissance offensive, tout en travaillant toujours dur pour l’équipe. Il complète nos attaquants avec de nouvelles compétences. Il est jeune, ambitieux, et apporte une énergie positive à nos séances d’entraînement quotidiennes."