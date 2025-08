Ibrahima Wadji rebondit en Azerbaïdjan : clap de fin pour l’attaquant sénégalais à l’ASSE. Il a remercié le club et le Peuple Vert avant de filer vers une nouvelle aventure...

"Merci l’ASSE et à ses supporters 💚" : avec ce message sobre posté sur Instagram, Ibrahima Wadji a tiré sa révérence à l’AS Saint-Étienne. Trois saisons après son arrivée, l’attaquant sénégalais quitte le Forez et s’engage avec un club azéri, comme officialisé par sa nouvelle équipe ce mardi 30 juillet. Une nouvelle étape dans la carrière mouvementée de l’attaquant de 30 ans.

Une arrivée pleine de promesses à Saint-Étienne

Recruté à la toute fin du mercato estival 2022 en provenance de Qarabag (Azerbaïdjan), Wadji débarque à l’ASSE pour répondre à une exigence claire du coach Laurent Batlles : apporter de la vitesse et de la profondeur à une attaque alors en grande difficulté. Très attendu, le joueur formé au Sénégal s’engage pour trois saisons et se montre enthousiaste dès ses premières déclarations.

Il s’intègre rapidement et sa première saison en Ligue 2 est encourageante. Buteur à 12 reprises en 30 apparitions, il devient l’un des éléments clés d’un effectif encore en reconstruction. Son explosivité et sa capacité à prendre la profondeur en font un poison pour les défenses adverses. Le Peuple Vert espère alors avoir trouvé sa nouvelle arme offensive.

Blessures, frustrations et prophétie accomplie

Mais la suite ne sera qu’un long chemin de croix. Dès la saison suivante, les pépins physiques s’accumulent. Wadji passe plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains. En 2023-2024, il ne dispute que 9 rencontres. Pourtant, dans l’ombre, il garde le soutien du groupe. Ses coéquipiers et le staff lui prédisent un retour décisif. Une prophétie tenue : Wadji inscrit un but déterminant en barrage, celui qui propulse les Verts en Ligue 1. Ce but, c’est son héritage.

La saison suivante, il découvre enfin l’élite avec l’ASSE. Mais son corps, encore une fois, le trahit. Dix matchs joués, aucune réalisation, et l’impression que le joueur n’a jamais retrouvé ses moyens. L’AS Saint-Étienne ne propose pas de prolongation à l’attaquant. Le chapitre s’achève avec un goût d’inachevé.

Un nouveau départ en Azerbaïdjan pour Wadji

C’est donc à Turan Tovuz, club du championnat azéri, qu’Ibrahima Wadji relance sa carrière. Une destination qui n’est pas inconnue pour lui, lui qui a déjà porté les couleurs de Qarabag. Le club a officialisé sa signature via un communiqué : un contrat d’un an, avec une saison supplémentaire en option. L’objectif est clair : retrouver du temps de jeu, accumuler des minutes et renouer avec le plaisir de jouer.

Wadji rejoint un championnat qu’il connaît, avec l’espoir de retrouver son niveau. À 30 ans, il reste un attaquant d’expérience avec un vécu européen (Norvège, Turquie, Azerbaïdjan) et une motivation intacte. Si les blessures l’ont freiné à Saint-Étienne, son envie, elle, ne semble pas entamée.

Un bilan contrasté, mais respecté à l’ASSE

Ibrahima Wadji, c’est un joueur au potentiel indéniable, mais dont la trajectoire a été brisée par les blessures. Apprécié dans le vestiaire, respecté pour sa combativité et sa gentillesse, il quitte Saint-Étienne avec un bilan honorable : 51 matchs, 13 buts, 2 doublés, et une action décisive gravée dans les mémoires. Loin d’être un échec total, son passage restera celui d’un attaquant généreux, souvent trahi par son corps, mais fidèle au club jusqu’au bout.

Le Peuple Vert ne pourra que lui souhaiter bonne chance pour cette nouvelle aventure à Turan Tovuz.