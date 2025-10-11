Malgré ses performances avec l'ASSE, Lucas Stassin ne figure toujours pas dans la liste des Diables Rouges. Le sélectionneur Rudi Garcia a justifié ce choix, mais les critiques commencent à se faire entendre.

Depuis son arrivée dans le Forez en provenance de Westerlo, Lucas Stassin ne cesse de monter en puissance. À seulement 20 ans, l'attaquant belge s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres d’Eirik Horneland. Régulier, buteur, et impliqué dans le jeu collectif des Verts, Stassin s’affirme comme l’un des éléments les plus prometteurs de Ligue 2.

Son objectif est clair : participer à la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique. Pour y parvenir, il enchaîne les performances solides avec l’AS Saint-Étienne, espérant convaincre Rudi Garcia. Et le sélectionneur belge suit bel et bien sa progression, comme il l’a reconnu il y a quelques semaines : « Lucas Stassin est un joueur d'avenir pour la sélection. Il est en train de progresser et s'il continue comme ça… Oui, c'est quelqu'un qu'on suit comme les autres de très près. »

Lucas Stassin encore relégué en U21

Malgré ces éloges, Garcia a décidé de ne pas convoquer Stassin pour les matchs de qualification au Mondial. En conférence de presse, il a expliqué : « Lucas Stassin, Roméo Vermant et Mike Penders sont en U21, et sont l’avenir belge. » Il a préféré faire confiance à Michy Batshuayi. « S'il n'y avait eu aucune blessure, je n'aurais pas changé mon groupe. »

Une explication logique sur le papier, mais qui ne satisfait pas tout le monde. L’absence de Romelu Lukaku, blessé, laissait pourtant un créneau à saisir à la pointe de l’attaque. L’ancien défenseur et désormais consultant Philippe Albert a fait part de sa stupeur en direct sur la RTBF : « Pas de Vermant ? Pas de Stassin ? Je suis dubitatif, perplexe. »

Une réaction qui en dit long sur l’incompréhension autour de cette non-sélection.

Le jeune belge garde la tête froide

Malgré cette nouvelle déception, Lucas Stassin continue de faire preuve de maturité. Il a inscrit un doublé hier soir lors de la large victoire contre les Pays de Galles (7-0). Interrogé par RTL Sports, le buteur des Verts a confié : « C’est sûr que, vu que Romelu était blessé, il y avait peut-être un espoir en plus de ma part. Oui, bien sûr que j’y pensais. Mais comme je le dis souvent, tout passe par les performances sur le terrain. »

Et d’ajouter : « Je ne dirais pas que je suis déçu, mais on sait que le club est en Ligue 2. Qu’on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, je continue à jouer et à être performant. Je pense que j’aurais pu être pris, mais c’est le choix du coach. »

Un discours lucide et ambitieux, où Stassin affirme son engagement sans jamais perdre de vue son objectif. « Tant que Romelu Lukaku sera là, ce sera compliqué. Mais je me tiens prêt et je continue à travailler pour être prêt le jour où l’occasion se présentera. »