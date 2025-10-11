De retour en pleine forme, Augustine Boakye confirme son rôle central à l’ASSE. L’ailier ghanéen, brillant depuis le début de saison, s’impose comme l’un des hommes forts du onze stéphanois. Eirik Horneland apprécie le joueur et lui accorde une réelle confiance.

Longtemps freiné par les pépins physiques la saison dernière, Augustine Boakye vit une toute autre histoire sous le maillot vert en ce début d’exercice 2025-2026. Déjà auteur de trois buts et cinq passes décisives en neuf rencontres, l’ailier ghanéen s’est imposé comme le joueur le plus décisif de l’effectif. Son influence sur le jeu offensif de l’ASSE saute aux yeux : percutant, imprévisible et toujours juste dans le dernier geste, Boakye est devenu un véritable atout pour les Verts.

Cette montée en puissance est aussi le fruit d’un travail acharné. Le joueur de 24 ans, souvent à l’écart du groupe la saison passée à cause de ses blessures à répétition, a profité de l’été pour effectuer une préparation complète dans un centre spécialisé. Résultat : un joueur affûté, plus explosif, mais aussi plus constant dans ses performances. Boakye est aujourd’hui l’attaquant le plus utilisé par le coach stéphanois, preuve de la confiance retrouvée entre le staff et son numéro 11.

Augustine Boakye ASSE : un retour express après sa blessure contre Montpellier

Sorti sur blessure lors de la victoire 2-0 face à Montpellier, le Ghanéen a vite rassuré tout le monde. Présent à l’entraînement collectif en cette fin de semaine, Boakye a repris avec intensité et devrait être disponible pour le déplacement au Mans ce samedi 18 octobre à 20h. Une excellente nouvelle pour le coach stéphanois, contrairement à Chico Lamba qui reste très incertain pour cette rencontre.

Cette trêve internationale tombe donc à point nommé pour l’ailier stéphanois, qui en a profité pour récupérer sans pression. À défaut d’avoir été sélectionné par les Black Stars, Boakye a pu souffler, soigner les dernières gênes musculaires et se régénérer avant un mois d’octobre chargé. L’ASSE aura besoin de lui pour enchaîner face à des adversaires coriaces et consolider sa place dans le haut du classement de Ligue 2.

Non-sélection avec le Ghana : un mal pour un bien

Certains supporters ghanéens estiment que Boakye méritait d’être appelé en sélection, à l’image de son compatriote Ebenezer Annan, autre stéphanois en pleine ascension. Pourtant, cette non-convocation pourrait bien servir les intérêts de l’ASSE. Moins exposé aux risques de blessure et aux longs déplacements internationaux, Boakye peut se concentrer sur son club et continuer à enchaîner les bonnes performances.

Mais à ce rythme, difficile d’imaginer que le sélectionneur ghanéen continue longtemps à l’ignorer. Avec ses huit contributions décisives en seulement neuf matchs, Boakye figure déjà parmi les joueurs les plus influents du championnat. À l’approche de ses 25 ans (le 3 novembre prochain), il semble enfin prêt à franchir un cap, aussi bien avec Saint-Étienne qu’à l’international.

Une chose est sûre : les supporters stéphanois peuvent se réjouir. Le joueur qu’ils attendaient tous est bel et bien de retour, plus mature, plus régulier et plus décisif que jamais. Si la saison des Verts devait connaître une belle issue, nul doute qu’Augustine Boakye en sera l’un des artisans majeurs.