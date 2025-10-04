Ambitieux et régulier avec l’ASSE, Lucas Stassin garde un objectif clair en tête : disputer la Coupe du Monde 2026 sous les couleurs de la Belgique. S’il faudra encore patienter, le jeune buteur stéphanois est bel et bien dans les radars de Rudy Garcia, sélectionneur des Diables Rouges.

Arrivé dans le Forez l'été en provenance de Westerloo, Lucas Stassin ne cache pas son ambition internationale. Titulaire sous les ordres d’Eirik Horneland, l’attaquant de 20 ans enchaîne les bonnes prestations avec les Verts et espère convaincre Rudy Garcia à temps pour le grand rendez-vous de juin prochain.

Rudy Garcia : "Il y a de la concurrence devant"

Interrogé à deux reprises ces dernières semaines sur le cas Stassin, Rudy Garcia n’a pas fermé la porte à une sélection à court ou moyen terme. En septembre dernier, il confiait : « Lucas Stassin ? Cela dépend aussi de la concurrence, et il y en a de la concurrence devant ! (...) C'est un jeune joueur encore. Lucas Stassin est un joueur d'avenir pour la sélection. Il est en train de progresser et s'il continue comme ça… Oui, c'est quelqu'un qu'on suit comme les autres de très près. »

Stassin reste avec les U21… pour l’instant

Avant le prochain rassemblement des Diables Rouges, Garcia a de nouveau clarifié sa position en conférence de presse, confirmant que Stassin poursuivrait son apprentissage avec les Espoirs : « Lucas Stassin, Roméo Vermant et Mike Penders sont en U21, et sont l’avenir belge. (...) Romeo revient de blessure, mais c’est aussi une question de profil. J’ai préféré Michy Batshuayi. Ils peuvent y acquérir une expérience internationale en plus. »

L’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL poursuit : « S'il n'y avait eu aucune blessure, je n'aurais pas changé mon groupe. C'était normal de laisser Loïs Openda débuter. De Ketelaere a été excellent. Mais Michy peut nous qualifier sur les deux prochains matchs. »

Deux matchs décisifs avec les U21

Lucas Stassin devra donc patienter. En attendant une première convocation chez les A, il sera à nouveau aligné avec les U21 belges lors de deux rencontres des qualifications à l’Euro Espoirs :

Le 10 octobre face au Pays de Galles

Le 14 octobre contre le Danemark

Deux occasions pour briller, marquer, et continuer à convaincre enfin Rudy Garcia.

Source : Belgian Players