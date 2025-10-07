Appelé une nouvelle fois avec les U21 belges, Lucas Stassin espérait cette fois franchir un cap et découvrir la sélection A. Malgré la blessure de Lukaku et le peu de solutions offensives disponibles, Rudi Garcia a décidé de ne pas retenir l’attaquant stéphanois. Le joueur des Verts a réagi avec calme et lucidité.

Dans la dynamique de son bon début de saison avec l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin pouvait croire à une première convocation chez les Diables Rouges. En Belgique, plusieurs observateurs avaient d’ailleurs plaidé pour sa présence. Une plaidoirie surtout née du fait de l'absence de Romelu Lukaku, blessé. Par ailleurs, Michy Batshuayi ne dispose que d’un temps de jeu limité à Francfort. Pourtant, Rudi Garcia a préféré miser sur la continuité et l’expérience, un choix qui a fait réagir.

Le sélectionneur belge a tenu à expliquer publiquement cette décision. « Bien sûr que ces joueurs sont envisagés. Ils seront avec les Espoirs, qui sont l’avenir de la sélection nationale. Concernant Lucas Stassin, c’est un joueur de surface, un buteur pur. Mais il n’a pas encore l’expérience nécessaire, contrairement à Michy Batshuayi, qui reste notre attaquant le plus proche du profil de Lukaku », a justifié l’ancien coach de l’OM.

Une déclaration qui sonne comme une forme de reconnaissance pour Stassin. Ce jeune joueur est souvent cité parmi les meilleurs jeunes attaquants du pays. Mais pour l’instant, le joueur des Verts devra se contenter d’un nouveau rassemblement avec les U21, engagés dans les éliminatoires de l’Euro.

Une réaction pleine de maturité

Interrogé par RTL Sports, Lucas Stassin n’a pas caché qu’il espérait un appel chez les A. Cependant, il a refusé de céder à la frustration. « C’est sûr que, vu que Romelu était blessé, il y avait peut-être un espoir en plus de ma part. Oui, bien sûr que j’y pensais. Mais comme je le dis souvent, tout passe par les performances sur le terrain. Je dois continuer à faire mon travail et on verra par la suite », a-t-il expliqué.

Le jeune attaquant reconnaît que le contexte joue aussi contre lui. « Je ne dirais pas que je suis déçu, mais on sait que le club est en Ligue 2. Qu’on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, je continue à jouer et à être performant. Je pense que j’aurais pu être pris, mais c’est le choix du coach. Maintenant, je me concentre sur les U21, on a des matches importants à jouer ».

Lucas Stassin : L’avenir devant lui

Ambitieux sans être impatient, Lucas Stassin garde la tête froide. « Au poste d’attaquant, la concurrence est solide. Tant que Romelu Lukaku sera là, ce sera compliqué. Mais je me tiens prêt et je continue à travailler pour être prêt le jour où l’occasion se présentera », a-t-il conclu. Si l'attitude reste exemplaire et illustre la maturité du jeune buteur des Verts, on devine sa frustration et son empressement à, enfin, fêter une première sélection chez les A...