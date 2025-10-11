Alors que l’équipe A de la Belgique a concédé un nul très décevant face à la Macédoine du Nord (0-0) à Gand, les jeunes Diablotins ont offert une tout autre image du football belge. Portés par un Lucas Stassin en pleine réussite, les U21 ont largement battu le pays de Galles (7-0), confirmant la forme éclatante du buteur de l’AS Saint-Étienne.

Ce contraste entre l’impuissance offensive des Diables Rouges et la réussite du jeune attaquant stéphanois relance inévitablement le débat sur la hiérarchie des attaquants belges, à l’heure où Rudi Garcia assume pleinement ses choix.

Garcia défend ses décisions malgré le manque d’efficacité

Interrogé par la RTBF à l’issue de la rencontre, Rudi Garcia a tenu à justifier ses options offensives après une prestation globalement décevante de ses hommes :

« On a tout fait pour gagner. Il a manqué un peu d’adresse, on a trop peu cadré. On a eu 25 tirs, on a archi-dominé. On a peut-être aussi fait de mauvais choix devant. Le gardien adverse a fait quelques bons arrêts. »

L’ancien entraîneur de Lille a également expliqué ses choix tactiques en attaque :

« Si l’adversaire était resté complètement derrière, Michy Batshuayi serait entré. Mais ils ont fait rentrer un attaquant, ça nous donnait des espaces, donc c’est Loïs Openda qui est entré. C’était le bon choix, je pense. J’aurais aimé qu’il marque. »

S’il reconnaît un manque d’efficacité, Garcia a préféré insister sur la domination de son équipe et sur la nécessité de rester concentré :

« On aurait dû marquer. On reste derrière la Macédoine du Nord, mais on a un match de moins. Il suffit de gagner les trois derniers matches. À nous de marquer des buts lundi à Cardiff. »

Pendant que les Diables Rouges manquaient d’inspiration, Lucas Stassin, lui, confirmait son ascension avec les espoirs.

Stassin continue sa montée en puissance

Buteur à quatre reprises cette saison en Ligue 2 avec l’ASSE, Lucas Stassin a de nouveau trouvé le chemin des filets avec les U21 belges. Auteur d’un doublé lors de la large victoire 7-0 contre le pays de Galles, l’attaquant de 19 ans poursuit sur sa lancée et s’affirme comme l’un des jeunes talents belges les plus prometteurs de sa génération.

Son sens du but, sa puissance et son activité constante dans le pressing en font un profil moderne, déjà très apprécié du sélectionneur des espoirs. En attendant, ses performances ne passent pas inaperçues en Belgique, où certains observateurs plaidaient déjà pour une première convocation avec l’équipe A avant la contre-performance des A face à la macédoine du Nord.

Vermant : « Stassin mérite une chance »

Son coéquipier en sélection, Hugo Vermant (Club Bruges), n’a pas manqué de le souligner dans les colonnes de La DH Les Sports+ :

« Lucas Stassin aurait aussi mérité d’être convoqué pour la première fois, comme moi. C’est à nous de respecter le choix du sélectionneur et de continuer à travailler. Mais si nous continuons à bien jouer et à marquer, le choix de Rudi Garcia pourrait devenir plus difficile. »

Vermant a également insisté sur leur complicité sur le terrain : « Avec Lucas Stassin, nous sommes deux joueurs qui se comprennent et nous sommes vraiment complémentaires. Je peux être celui qui circule un peu autour de lui. Et lui peut aller plus en profondeur. »

Un avenir déjà en débat

Alors que la Belgique cherche toujours un successeur durable à Lukaku, la forme de Stassin pourrait rapidement le propulser dans la discussion. L’attaquant stéphanois, déjà chouchou du Chaudron depuis son doublé face à l’OL la saison passée, enchaîne les prestations convaincantes. L’avenir dira si Rudi Garcia décidera d’accélérer sa montée en grade. Une chose est certaine : à Saint-Étienne comme avec les Diablotins, Lucas Stassin ne cesse de marquer des points.