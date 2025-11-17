Révélation du début de saison, Luan Gadegbeku incarne bien les valeurs recherchées au centre de formation de l’ASSE. Travail, adaptation, et le respect : le jeune milieu de terrain raconte son parcours avec maturité pour Onze Mondial (Antoine Chirat).

Natif de Juvisy-sur-Orge, Luan Gadegbeku n’a pas connu un parcours facile. Issu d’une famille nombreuse, il a grandi dans un environnement populaire, entouré de valeurs fortes. "J’ai toujours été une personne qui aime rigoler, échanger. J’étais assez populaire dans mon école."

De Juvisy à Saint-Étienne : un parcours guidé par le travail

Passé par Fleury-Mérogis, il a rapidement montré des qualités au-dessus de la moyenne. Sélection en présélection régionale, détection à Clairefontaine… puis direction l’ASSE après avoir tapé dans l'œil des recruteurs. "C’est une nouvelle vie. Je suis parti loin de ma famille, de mes amis. C’était un peu dur, surtout l’adaptation."

Ce changement brutal, il l’a affronté avec lucidité et ambition. "Je savais qu’il fallait faire des sacrifices. Pour réussir, tout le monde sait qu’il faut en faire."

Gadegbeku, une étape franchie avec maturité

À peine arrivé dans le groupe pro, Luan Gadegbeku a tout de suite marqué les esprits par son sérieux. "Je suis quelqu’un qui aime rigoler, mais je sais aussi rendre service et m’adapter à l’ambiance du groupe."

Sa première apparition en Ligue 2 contre Laval (3-0) a été un tournant. Entré en jeu dans un contexte favorable, il a montré une belle qualité technique et une vraie personnalité dans le jeu. "C’était une fierté de jouer devant le public. J’ai reçu beaucoup d’encouragements."

Cette intégration rapide est le fruit d’un mental déjà bien forgé et d’un environnement sain. "Aujourd’hui, j’ai des amis qui me tirent vers le haut. Ma famille est derrière moi. Il faut toujours garder la tête froide."

Objectif stabilité et progression

À 18 ans, Luan Gadegbeku garde la tête sur les épaules. Il sait que le plus dur commence : confirmer. "Je sais que je dois encore travailler. Je veux prendre du temps, progresser étape par étape."

En parallèle, le jeune joueur savoure déjà ses premières convocations avec l’équipe de France U19. Une étape de plus dans un parcours qui commence à prendre de l’ampleur.

Source : Onze Mondial / Antoine Chirat