À quelques jours de la 14ᵉ journée de Ligue 2, trois joueurs de l'ASSE ont répondu aux questions de Radio Scoop. En effet, Irvin Cardona, Luan Gadegbeku et Lucas Stassin se sont exprimés dans les vestiaires du stade Geoffroy-Guichard.

Luan Gadegbeku connaît ses tout premiers mois avec l'effectif professionnel de l'ASSE. Le jeune attaquant de l'ASSE s'est exprimé : "C'est fort d'être ici. Franchement, c'est un vestiaire avec plein de bons joueurs. Moi, qui est nouveau, C'est bien quoi, ça fait plaisir".

Un premier souvenir marquant pour Luan Gadegbeku

Le jeune milieu de terrain de l'ASSE a fait ses débuts contre Rodez (4-0) cette saison.

Luan Gadegbeku : "Oui c'est ça contre Rodez. C'était nouveau pour moi. J'ai découvert un peu le décor d'un match de championnat. Franchement c'était une première. [...] Je ne dirais pas que ça impressionne, mais voilà, ça fait quelque chose. C'est une fierté, c'est un accomplissement. Franchement, j'ai profité."

Le vestiaire de l'ASSE compte de nombreuses nationalités. Il n'est pas toujours facile de se faire comprendre.

Luan Gadegbeku : "Déjà il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui comprennent l'anglais donc forcément ça aide. Après voilà il y a des joueurs comme Maxime Bernauer qui en général font la traduction pour ceux qui ne comprennent pas trop comme moi par exemple. Il y a aussi Irvin qui peut parler. Il y a plusieurs joueurs qui font la traduction."

Une pression supplémentaire pour les joueurs de l'ASSE ?

L'AS Saint-Etienne a l'ambition de remonter en Ligue 1 dès la fin de cette saison. Etre dans cette situation dans un club comme l'ASSE est-ils différent ?

Luan Gadegbeku : "Je pense que, mis à part les objectifs qu'on a, on est l'AS Saint-Etienne. Donc forcément, on se doit de bien faire et de bien jouer. Après, c'est clair qu'avec nos ambitions, il y a une petite pression en plus. Mais voilà, on est des professionnels et on se doit de faire le job."

Le jeune milieu de terrain des Verts est conscient qu'il lui reste encore beaucoup de travail à accomplir

Luan Gadegbeku: "Il y a encore du travail. Je suis un jeune joueur, je viens d'intégrer l'effectif. Je dois travailler chaque jour à l'entraînement. La récompense, c'est quelques années de travail. Mais il ne faut pas s'arrêter ici. Comme je l'ai dit, je suis à l'AS Saint-Etienne. Je me dois de faire plus chaque jour."

L'ambiance de Geoffroy-Guichard "c'est impressionnant"

Pour un joueur formé à l'ASSE, comme Luan, jouer à Geoffroy-Guichard est quelque chose de faire.

Luan Gadegbeku : "Non, je ne dirais pas que c'est intimidant. Mais voilà, c'est impressionnant et c'est un rêve. En plus, moi qui étais du centre de formation, qui venait voir les matchs, le fait de les vivre maintenant sur le terrain, franchement il n'y a pas de mots pour décrire. Non, je ne l'imaginais pas comme ça. C'est une découverte. C'est clair que c'était incroyable. La première fois, c'était fou."

Les coulisses du centre de formation présentées par Luan Gadegbeku

Arrivé à l'âge de 15 ans à l'ASSE, Luan a connu le centre de formation, puis le groupe professionnel.

Luan Gadegbeku : "C'est clair que c'est un cursus qui augmente au fur et à mesure. On arrive au centre de formation où c'est des meilleures structures qu'en club amateur et ensuite on voit l'évolution avec le passage en pro. Ça montre que j'avance. [...] C'est clair que c'est allé vite pour moi. Je n'imaginais pas être titulaire pour le premier match au mois de juin. Mais voilà, ça prouve que j'ai bien bossé. Et après, le coach m'a donné l'opportunité de jouer. Et voilà, j'ai répondu présent."

Footballeur est un métier où il y a une réelle pression. Cela ne fait pas peur à Luan.

Luan Gadegbeku : "Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup d'attentes et forcément un peu de pression. Je me dis que c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis le début. Mais il ne faut pas oublier que le football c'est important, mais qu'il y a pire dans la vie. Je me dis que c'est un plaisir aussi que je prends. Après, c'est mon métier."