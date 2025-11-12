Luan Gadegbeku, de retour après blessure, a retrouvé le chemin des filets avec l’équipe de France U19 face aux Îles Féroé. Un signe fort pour le milieu de terrain de l’ASSE, qui confirme qu’il monte en puissance malgré un temps de jeu réduit à Saint-Étienne.

Absent des terrains pendant plusieurs semaines suite à une blessure, Luan Gadegbeku est revenu sur le devant de la scène de la meilleure des manières.

Un retour remarqué en Bleu pour Gadegbeku

Ce mercredi 12 novembre, lors de la première journée des qualifications à l’Euro U19 2026, l’attaquant stéphanois a inscrit le quatrième but des Bleuets contre les Îles Féroé (4-0), scellant une victoire sans appel de la France. Entré en cours de match, il a marqué dès la 62ᵉ minute, démontrant qu’il n’avait rien perdu de son sens du but.

Cette réalisation vient confirmer la montée en puissance progressive après son retour dans le groupe professionnel de l’ASSE. Malgré une concurrence accrue et un statut de remplaçant sous les ordres d’Erik Horneland, Gadegbeku montre qu’il reste un atout offensif de premier plan.

Le meilleur espoir de Ligue 2 avant sa blessure

Avant de connaître un coup d’arrêt, Luan Gadegbeku avait été désigné meilleur espoir de Ligue 2, récompensant son excellent début de saison avec les Verts. Décisif et capable de récupérer des ballons dans l'entrejeu, il s’était doucement imposé comme un élément interessant du milieu de terrain stéphanois orphelin de Pierre Ekwah.

Sa blessure est venue freiner cet élan, mais son implication et sa capacité à revenir en forme témoignent de sa maturité et de sa détermination. Intégré de nouveau dans le groupe professionnel, il n’est certes plus titulaire, mais sa performance en sélection laissent penser qu’il pourrait retrouver une place plus importante dans la rotation.

El Jamali et Dodote sur le banc des U19

Si Gadegbeku a brillé, ses coéquipiers stéphanois Nadir El Jamali et Axel Dodote, également convoqués par Jean-Luc Vannuchi, n’ont pas foulé la pelouse lors de cette rencontre. Restés sur le banc, les deux joueurs devront patienter pour obtenir leur chance dans les prochaines échéances du tournoi qualificatif.

La présence de trois représentants de l’ASSE en équipe de France U19 reste néanmoins un signal fort : la formation stéphanoise continue de produire des talents reconnus au niveau national. Et si Gadegbeku est aujourd’hui le plus en vue, ses camarades pourraient, eux aussi, tirer leur épingle du jeu rapidement.

