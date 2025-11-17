Les Vertes ont bouclé leur parcours en Coupe LFFP sur une belle note, en s’imposant 4-1 à Grenoble. Un succès encourageant, salué par leur entraîneur Sébastien Joseph, qui retient avant tout la dynamique retrouvée.

Éliminées avant même de disputer ce dernier match, les joueuses de l’ASSE avaient à cœur de bien finir cette compétition En déplacement à Grenoble, pensionnaire de Seconde Ligue, les Stéphanoises ont largement dominé les débats. Grâce à un pressing haut et des choix offensifs efficaces. Les Vertes se sont imposées 4-1, grâce notamment à un doublé de Nikolina Istocki, buteuse pour la première fois en pro.

Une victoire pour conclure la Coupe sur une note positive

À l’issue de la rencontre, Sébastien Joseph a salué la performance collective de son groupe.

"Un match où l’on est satisfait d’avoir encore marqué quatre buts. Ça reste important dans la série en cours, après Le Havre et Montpellier, d’être capables de continuer d’engranger de la confiance et d’avoir des résultats positifs."

Avec cette victoire, les Vertes signent leur troisième match consécutif sans défaite. Une série précieuse dans le contexte d’un début de saison jusque-là poussif.

Du temps de jeu pour les moins utilisées

Ce déplacement à Grenoble était aussi l’occasion d’opérer une large revue d’effectif. Plusieurs joueuses habituellement remplaçantes ont été titularisées, à l’image d’Emma Templier dans les buts, ou encore du duo Fon - Istocki aligné en attaque.

Un choix assumé par le coach ligérien.

"Des joueuses qui avaient un peu moins de temps de jeu ont pu reprendre du rythme. Marquer des buts pour certaines. Sur ces facteurs, on est satisfaits. C’était également important de terminer la Coupe LFFP sur une note positive en termes d’image pour le club."

Cette rotation aura permis à certaines de marquer des points, dans un effectif en quête de stabilité et de solutions offensives.

L’ASSE féminine tournée vers Strasbourg

Place désormais à une semaine décisive. Les Vertes se déplaceront mercredi à Strasbourg pour disputer la fin du match interrompu par le brouillard. Une rencontre essentielle dans la course au maintien.

L’entraîneur stéphanois aborde cette échéance avec une sérénité renforcée par la victoire à Grenoble.

"On va dire que l’on a fait le job. Ce qui permet de nous focaliser sereinement, en termes de gestion du temps de jeu, sur le déplacement à Strasbourg qui arrive mercredi."

Avant de recevoir le PSG dimanche à Salif-Keita, l’ASSE aura à cœur de confirmer ses progrès. La dynamique est relancée, reste à la prolonger dans les échéances qui comptent.