Portée par deux victoires convaincantes, l’AS Saint-Étienne aborde une nouvelle semaine décisive avec ambition.

Après avoir réalisé un exploit sur la pelouse du leader troyen en championnat, les Verts ont confirmé leur forme ascendante en se qualifiant avec brio pour le 8e tour de la Coupe de France. Une victoire 2-1 à Dijon contre Quetigny, décrochée grâce à une jeunesse stéphanoise inspirée, qui vient conclure une semaine idéale.

Mais pas le temps de savourer. Dès ce samedi, le retour de la Ligue 2 BKT attend les hommes d’Eirik Horneland, avec la réception d’un club historique du football français : l’AS Nancy-Lorraine. Une affiche à Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillante et que les supporters ne manqueront pas.

ASSE : Programme de la semaine

Lundi 17 novembre

Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (15h).

Mardi 18 novembre

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines à huis clos.

Mercredi 19 novembre

Entraînement des pros

Arkema Première Ligue (Journée 7 en retard) : reprise de Strasbourg - ASSE au Parc des Sports Stadium (17h)

Jeudi 20 novembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

Conférence de presse avant #ASSEASNL (Ligue 2 BKT)

Vendredi 21 novembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30).

Samedi 22 novembre

National 3 (Journée 9) : Saran - ASSE au stade Jacques-Mazzuca (14h30)

Ligue 2 BKT (Journée 15) : ASSE - Nancy au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 23 novembre

Soins et entraînement des pros à huis clos.

U19 National (Journée 13) : Gazélec Ajaccio - ASSE au stade Jo-Bigi (10h30)

U17 National (Journée 13) : ASSE - Gazélec Ajaccio au stade Aimé-Jacquet (12h30)

Arkema Première Ligue (Journée 8) : ASSE - Paris SG au stade Salif-Keita (15h)

Une semaine intense attend l’AS Saint-Étienne, rythmée par les entraînements, les matchs de jeunes et les rendez-vous cruciaux des équipes premières. Tous les regards seront tournés vers Geoffroy-Guichard samedi soir pour la réception de Nancy. L’occasion rêvée de confirmer la dynamique positive et de poursuivre la remontée au classement.

