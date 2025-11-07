L'ASSE se déplace à Troyes pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Leaders, les Troyens, selon les statistiques des dernières saisons, sont en très bonne position pour remonter en Ligue 1.

L'un des deux tickets de remontée directe en Ligue 1 est-il déjà composté ? Ce samedi 8 novembre, l'ASSE se déplace sur le terrain de Troyes pour un véritable choc de la Ligue 2. Battus à quatre reprises sur leur six derniers matches, les Verts vivent leur première période difficile de la saison. Programmés pour remonter immédiatement en Ligue 1 à la vue des moyens investis et des joueurs conservés l'été dernier, les Stéphanois ne sont que troisièmes avec 23 points en treize matches.

Un club de Ligue 2 déjà assuré de monter en Ligue 1 ?

C'est pourquoi ce déplacement au Stade de l'Aube s'annonce bouillant. De son côté, l'ESTAC Troyes réalise un début de saison quasi-parfait avec 28 points glanés en 13 journées. Surtout, sur ses huit victoires affichées cette saison (quatre nuls, une défaite), l'équipe de Stephane Dumont en compte sept en sept matches disputés à domicile. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis à l'ASSE, qui est en proie au doute ces dernières semaines.

Surtout, le temps presse pour les Verts, qui espèrent remonter de suite en Ligue 1. En effet, avec 28 points en treize journées, et selon les statistiques du championnat de Ligue 2 au 21e siècle, l'ESTAC Troyes aurait déjà validé un des deux billets permettant d'accéder directement à l'élite du football français. D'après les chiffres publiés mercredi 5 novembre par le site de la Ligue, parmi les 12 équipes ayant affiché un total de 28 unités ou plus après 13 journées avant cette saison, 11 sont montées à l’issue de la saison, dont sept avec le trophée de champion.

Le seul accro est à même au crédit du Stade Lavallois, leader surprise avec 29 points après 13 journées lors de la saison 2023-2024, exercice à l'issue duquel l'ASSE était remontée en Ligue 1 après un barrage complètement fou face à Metz (4-3 au cumul, après prolongations).

Les statistiques en Ligue 2 au 21e siècle

Crédit image : Ligue 2.