C’est l’affiche de la 14ᵉ journée de Ligue 2. L’ASSE se déplace sur la pelouse de Troyes ce samedi à 20h. Une rencontre très attendue par les supporters des deux camps, qui suscite un réel engouement !

Actuellement 3e de Ligue 2, l’ASSE a perdu le rythme de son bon début de saison ces dernières semaines. Les Verts ont concédé quatre défaites lors de leurs six dernières rencontres et se retrouvent aujourd’hui à cinq points de Troyes.

Troyes, leader incontesté de la Ligue 2 ?

Ce lundi, Troyes s’est déplacé sur la pelouse de Pau. Réduits à 10 assez tôt après l’expulsion de leur avant-centre Bentayeb, les joueurs de l’ESTAC sont tout de même allés chercher le point du match nul. En comparaison avec l’ASSE, Troyes affiche un bilan de trois victoires et trois nuls sur les six dernières rencontres, soit 12 points pris, le double de l’ASSE. Depuis le début du championnat, les hommes de Stéphane Dumont ont remporté les sept matchs qu’ils ont disputés à domicile. Un bilan parfait à la maison. Et c’est justement là que l’ASSE va se déplacer.

Vers une affluence record !

Doté d’une capacité de 20 000 places, le Stade de l’Aube peine à se remplir depuis le début de la saison, malgré les bons résultats troyens. En sept rencontres de Ligue 2, la moyenne de spectateurs n’est que de 6 181 supporters. La meilleure affluence de la saison a été enregistrée face à Nancy, avec 6 939 personnes présentes. Une affluence moyenne relativement faible par rapport à la capacité du stade. Mais celle-ci va nettement augmenter avec la réception de l’ASSE. En effet, comme depuis le début de la saison, le parcage stéphanois sera complet.

De plus, Troyes a communiqué sur son compte Twitter pour faire un point sur sa billetterie : la barre des 10 000 supporters a été franchie. Il reste encore des places disponibles sur la billetterie du leader du championnat.