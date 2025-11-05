Avec quatre défaites depuis fin septembre et l’incapacité à capitaliser sur leurs rares éclairs, l’ASSE voit déjà ses objectifs de la saison vaciller. Les Verts, censés jouer les premiers rôles, donnent aujourd’hui plutôt l’impression de devoir revoir leurs ambitions à la baisse. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

"C’était le titre ou rien", affirme Valentin, chroniqueur. L’enthousiasme né de la relégation digérée et des investissements de Kilmer donnait l’illusion d’un retour express parmi l’élite. Pourtant, la réalité est aujourd’hui bien plus amère. Avec quatre défaites depuis fin septembre, l’ASSE s’enlise. L'équipe peine à enchaîner, et les rares bons matchs ne suffisent pas à inverser la dynamique.

Pour Valentin, le constat est sans appel : "On est blasés, je pense. On a pris une vraie douche froide. On ne pensait pas galérer autant à l’approche de l’hiver. Et aujourd’hui, on mange ce qu’il y a sur la table."

Le souvenir d’Auxerre et l’espoir d’un rebond express

Malgré tout, pas question d’enterrer les espoirs. "Ce championnat est ultra-rapide, les séries peuvent s’enchaîner", rappelle Valentin, bien décidé à ne pas sombrer dans le fatalisme. "Il faut se rappeler qu’il y a deux ans, à la treizième journée, Auxerre était quatrième avec, je crois, quatre ou cinq points de retard sur Laval, qui était leader. Au final, ils ont fini champions avec une petite avance. Rien ne dit que, d’ici janvier, on ne soit pas premiers. Donc non, je n’enterre rien."

Pierre, de son côté, n’a jamais fait du titre une obsession. "Être champion ou pas… Franchement, je m’en fiche. Si on finit deuxièmes, je signe tout de suite. " Pour lui, l’enjeu est simple : retrouver la Ligue 1, peu importe la manière.

Troyes, test grandeur nature pour relancer l'ASSE

Ce samedi, l’ASSE se déplace à Troyes pour un match déjà capital. Leader actuel, l’ESTAC pourrait mettre les Stéphanois à bonne distance du sommet. Tandis qu’une victoire relancerait totalement la dynamique.

"On peut se retrouver à un point, comme à dix", analyse Pierre. "Dire que c’est fini pour la première place tout de suite, non. Par contre, si la rencontre tourne mal d’ici samedi soir, ce ne sera pas terminé pour l'ASSE. Mais on sera franchement mal embarqué. (...) Mais j’ai bon espoir. Je pense qu’on peut réagir à Troyes. "

La saison de l’ASSE pourrait bien se jouer sur cette rencontre. La pression est maximale.