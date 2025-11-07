Ce samedi soir, l’ASSE va aller défier le leader Troyen, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts qui ont l’ambition de remporter le championnat, veulent aller renverser l’ESTAC au Stade de l’Aube. Avant ce choc, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Le norvégien a évoqué la préparation de cette rencontre.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “On a rappelé au groupe quels étaient nos défis, nos challenges, nos objectifs. C'est très important qu'on le rappelle pour que tout le monde en ait bien conscience, que ce soit de manière individuelle ou collective. Il ne faut pas cacher les sujets les plus évidents. Il faut y faire face. Ensuite, on a essayé de reconstruire un état d'esprit qu'on puisse déjà voir sur le terrain à l'entraînement. Il y a quelques points clés à améliorer. On a travaillé là-dessus cette semaine. On va voir si ça paye samedi avec un meilleur état d'esprit."



Stassin vs Duffus ou associés ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je ne me suis pas encore posé cette question d'aligner Joshua Duffus avec Lucas Stassin. Ce que j'ai vu, c'est qu'il a fait vraiment un très bon match contre Pau. Il a marqué, il a fait marquer, il a vraiment dégagé une belle attitude sur le terrain avec l'énergie qu'il a montrée sur le pressing, avec ses célébrations qu'il a partagées avec le public. Il a fait 70 très bonnes minutes. Il a fait un très bon match et c'était tout à fait naturel pour moi de l'aligner une nouvelle fois contre le Red Star. Il a fait plutôt 70 minutes correctes contre cette équipe, même s'il était un peu fatigué, ce que je peux comprendre aussi."

Horneland prône le partage pour l'heure

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Samedi, ils se sont partagé le match. C'était un changement assez naturel puisque Joshua me paraissait fatigué. Ensuite, Lucas Stassin a fait ce qu'il est capable de faire. Il a été tout proche d'inscrire un but. Qu'est-ce qu'on va faire ce samedi avec ces deux joueurs ? Est-ce qu'ils sont associables ? À la pointe de l'attaque, c'est une possibilité, mais la concurrence est là entre les deux joueurs. On va voir."

L'ESTAC, un vrai collectif face à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : L'ESTAC ? C'est une équipe qui est assez solide. C'est un vrai collectif. C'est une équipe qui a montré aussi un bel état d'esprit pour arriver à revenir au score contre Pau. C'est une équipe qui est composée de bonnes individualités, qui a aussi de bons circuits collectifs qui fonctionnent bien. Ils sont capables d'être assez variés dans le jeu qu'ils proposent, que ce soit sur les deux côtés du terrain, une équipe aussi qui est assez douée pour construire les attaques depuis l'arrière avec patience. On l'a notamment vu sur le match qu'on a disputé contre eux en pré-saison à Geoffroy-Guichard. C'est une équipe qui est vraiment à sa place aujourd'hui en Ligue 2, en tant que leader."

Source : Conférence de presse